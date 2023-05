5 conseils pour devenir un expert en relaxation

Vente-unique.com Sommier électrique de relaxation lattes et 2x20 plots 5 zones HECATE de DREAMEA - Noir - 2 x 70 x 190 cm - moteurs OKIN

Sommier de relaxation lattes et plots 5 zones HECATE de DREAMEA noir Caractéristiques techniques : 40 plots multidirectionnels pour le 2x70x190cm / 50 plots multidirectionnels pour le 2x80x200cm et le 2x90x200cm : dont 3 rangées de plots en zone épaules et 2 rangées en zone bassin. Ces zones étant les plus lourdes du corps humain, elles ont besoin du meilleur soutien. Un soutien par plots, point par point, soulagera la pression de ces zones pour des nuits incomparables 2x23 lattes en bois multiplis pour le 2x70x190cm et 2x25 lattes en bois multiplis pour le 2x80x200cm et le 2x90x200cm pour allier solidité et souplesse 5 zones adaptées à la morphologie du dormeur Les lattes situées en zone lombaire sont équipées de curseurs qui vous permettront d'ajuster la fermeté désirée selon vos goûts pour plus de confort. 6 barres d'arrêt pour un meilleur maintien de chaque matelas 2 sommiers indépendants intégrés dans un entourage bois noir de hauteur 15cm et d'épaisseur 1.5cm 8 pieds offerts de hauteur 20cm et de diamètre 5cm 2 moteurs électriques puissants à vérin double de 4500 Newton de la marque OKIN, pour un réglage de votre position au millimètre près. 2 télécommandes faciles et pratiques pour trouver votre confort et votre position idéale au mm près. ​OKIN est une marque allemande spécialisée dans les motorisations et est reconnue depuis de longues années pour son savoir-faire. Elle répond aux plus hautes exigences de qualité, de fiabilité et propose des produits à la pointe de l’innovation. Technologie par système de plots : il s'agit du système le plus haut de gamme de literie de relaxation. Grâce à lui, toutes les parties de votre corps sont soutenues point par point. ll s'adapte à toute les morphologies. Vous vous sentez comme sur un nuage et votre repos est encore plus bénéfique. Marque française aux prix imbattables, DREAMEA a la volonté de vous faire bénéficier de son savoir faire, au meilleur prix. Pour cela, DREAMEA est en veille constante sur le marché français, et prend soin de toujours vous proposer l'offre la plus avantageuse. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Ce produit bénéficie de garanties DREAMEA® : moteurs et télécommandes garantis 2 ans, sommiers garantis 5 ans. Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.SpécificitésCanapé relax électrique : particulièrement confortable puisqu’aucun effort du corps n’est nécessaire pour obtenir l’inclinaison que vous souhaitez, il vous suffit d’appuyer sur les boutons situés sur le côté de l’accoudoir.Dimensions et colisSommier de relaxation HECATE : Quantité : 1Produit : Longueur 194 cm, Largeur 144 cm, Hauteur 33 cm, Poids 83 kgColis n°1 : Longueur 193 cm, Largeur 73 cm, Hauteur 17 cm, Poids 35 kgColis n°2 : Longueur 193 cm, Largeur 73 cm, Hauteur 17 cm, Poids 35 kgColis n°3 : Longueur 193 cm, Largeur 17 cm, Hauteur 8 cm, Poids 13 kgLit électrique OKIN : Quantité : 2Produit : Longueur 71 cm, Largeur 12 cm, Hauteur 16 cm, Poids 6 kgColis : Longueur 72 cm...