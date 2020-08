Tesla, dans la ligne de mire des `` hackers '' russes: le FBI est intervenu pour empêcher les `` ransomwares '' de s'attaquer à cette entreprise

Il malware porter secours (ransomware) fait des ravages. Les les pirates Ils l’utilisent pour attaquer de grandes entreprises (et parfois aussi des particuliers), et bien que ces attaques n’atteignent souvent pas les médias, de temps en temps, certaines d’entre elles voient le jour. C’est arrivé plus tôt en août avec l’attaque avec le malware Ragnar Locker à CWT, une société américaine de voyages d’affaires et d’événements. Et juste la même chose arrive à Tesla, bien que, cette fois, la fin soit très différente.

La stratégie utilisée par le malware Le ransomware est bien connu: lorsqu’il infecte un ordinateur ou un réseau entier, il crypte ses fichiers pour empêcher son propriétaire légitime d’accéder à son contenu. Pour reprendre le contrôle des informations et revenir à la normalité, la victime regarde obligé de payer une «rançon», presque toujours dans une crypto-monnaie afin que la transaction ne puisse pas être tracée. Il pirate Le Russe qui a lancé l’attaque sur Tesla n’a pas bien fait, mais son histoire est digne d’un scénario de film d’espionnage.

Tesla, sauvée par un employé fidèle

Egor Igorevich Kryuchkov est venu aux États-Unis avec un objectif très clair: présenter son ransomware sur le réseau informatique de Tesla et demander à la société d’Elon Musk une rançon de plusieurs millions de dollars s’il ne voulait pas de ses informations confidentielles être exposé à la vue de tous. La protection de votre propriété intellectuelle est cruciale pour une entreprise comme Tesla. Malgré même le fait que cette marque a publié certains de ses brevets et en vend d’autres aux constructeurs de voitures électriques qui les intéressent.

Le “ hacker ” russe a assuré à l’employé de Tesla qu’il faisait partie d’un groupe de hackers et a promis qu’il lui donnerait un million de dollars s’il l’aidait.

Les informations qui ont été révélées par le ministère de la Justice des États-Unis montrent que Kryuchkov a été contraint de contacter directement un employé de Tesla. La raison est peut-être qu’elle ne pouvait pas traverser le réseau de cette entreprise de l’extérieur et il fallait qu’elle entrez votre malware en elle pour exécuter l’attaque. Et il a trouvé le candidat idéal: une personne qui parlait russe, n’était pas citoyen américain et travaillait dans la gigafactory de Tesla à Sparks (Nevada).

Très appréciée. C’était une attaque sérieuse. – Elon Musk (@elonmusk) 27 août 2020

Il est apparu que lors de la rencontre entre l’employé de Tesla et le pirate Ce dernier russe lui a assuré qu’il était soutenu par un groupe de partenaires, et surtout, il a promis que Je lui donnerais un million de dollars si vous avez entré votre malware sur le réseau informatique de Tesla gigafactory. Il est clair que s’il songeait à donner un million de dollars à ce collaborateur indispensable, c’est parce qu’il était déterminé à extorquer de l’argent à la société dirigée par Elon Musk en lui demandant une rançon bien supérieure à ce chiffre.

Ce à quoi il ne s’attendait probablement pas pirate Le russe est que l’employé de Tesla l’a immédiatement dénoncé à son entreprise, et celui-ci a contacté le FBI pour empêcher finalement l’attaque pourrait être accompli d’une autre manière. Les enquêteurs du FBI ont localisé le pirate Russe à Los Angeles, alors qu’il était sur le point de quitter les États-Unis, et ils l’ont arrêté. Au début, toutes ces informations ont été révélées par une déclaration du ministère de la Justice, mais il y a quelques heures Elon Musk a confirmé que, comme on le soupçonne, la société qui était dans le viseur des pirates russes est Tesla.

Via | Electrek