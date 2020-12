US Mint lance la vente d’une nouvelle pièce d’un dollar du télescope spatial Hubble

L’entrée du Maryland dans la série de pièces de 1 € American Innovation de la US Mint met en évidence le télescope spatial Hubble et le rôle de l’État dans la gestion de l’observatoire en orbite depuis le sol. (Crédit d’image: US Mint / NASA)

le Le télescope spatial Hubble joue sur une nouvelle pièce américaine pour célébrer les 30 ans de l’observatoire en tant que symbole d’invention et d’ingéniosité.

La Monnaie des États-Unis commencera les ventes de la pièce de 1 € de l’innovation américaine du Maryland lundi 14 décembre avec des rouleaux et des sacs du nouveau dollar en or. La série de plusieurs années sur l’innovation américaine commémore les efforts pionniers d’individus ou de groupes des 50 États américains, du district de Columbia et des territoires américains. Le télescope spatial Hubble est géré à partir de sites dans le Maryland, notamment le Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt et le Space Telescope Science Institute à Baltimore.

« Nous sommes fiers de partager cette nouvelle pièce de 1 € avec nos compatriotes du Maryland et la nation, soulignant les contributions de notre État à l’expansion de notre connaissance de l’univers », a déclaré le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, dans un communiqué.

La pièce de monnaie de preuve inversée de 1 € Maryland American Innovation 2020 sera publiée par la US Mint le 30 décembre 2020. (Crédit d’image: US Mint)

Nommé en l’honneur de l’astronome américain Edwin Hubble, le télescope spatial Hubble a été déployé en orbite par la NASA L’équipage du STS-31 à bord de la navette spatiale Discovery en avril 1990. Trois ans plus tard, la première des cinq missions d’entretien corrigeait une faille dans le miroir primaire du télescope, permettant le début de trois décennies de découvertes.

«Le télescope spatial Hubble est un outil de recherche important qui fournit des informations critiques sur l’univers, ce qui a conduit à de nombreuses découvertes scientifiques», a déclaré David Ryder, directeur de l’US Mint. « Les données transmises par Hubble ont aidé à affiner les estimations de l’âge de l’univers, retracer la croissance des galaxies, identifier et étudier les planètes, identifier les trous noirs et observer les étoiles. »

Le revers de la pièce de monnaie du Maryland American Innovation, ou le côté de la queue, représente le télescope spatial en orbite autour de la Terre , entouré d’un champ d’étoiles. Le logo récemment restauré de la NASA, connu sous le nom de «ver», est inclus sur le corps du télescope sur la pièce, tel qu’il apparaît sur le véritable observatoire.

Les inscriptions «États-Unis d’Amérique», «Le télescope spatial Hubble» et «Maryland» sur la pièce sont rendues dans la même police que le ver de la NASA.

Le design a été créé et sculpté par Joe Menna, concepteur en chef de la Monnaie, qui s’intéresse depuis toujours à l’exploration spatiale.

« Pour moi, c’était une chose vraiment excitante à faire, tout comme avec précédentes pièces liées à la NASA . L’espace est une de mes grandes passions et ce depuis que je suis enfant, c’était donc une très belle opportunité », a déclaré Menna dans une interview vidéo publiée par la Monnaie.

L’avers, ou face de la tête, de la pièce, qui est commun à toutes les pièces de la série American Innovation, présente une représentation de la Statue de la Liberté.

Les sacs et les rouleaux de la pièce de 1 € Maryland American Innovation, mettant en vedette le télescope spatial Hubble, ne circulent pas et sont produits dans les installations de la Monnaie à Philadelphie et à Denver. À partir de midi HNE (17h00 GMT), les pièces mettre en vente sur le site Web de la Monnaie en rouleaux de 25 pièces pour 34,50 € ou en sacs de 100 pièces pour 117,50 €.

La Monnaie prévoit également d’offrir des pièces individuelles, à l’épreuve du revers, emballées dans une enveloppe à quatre panneaux avec des informations sur la pièce et son inspiration, le télescope spatial Hubble, le 30 décembre. avec des éléments de design polis à une finition miroir. le Maryland American Innovation 2020 Pièce de 1 € inversée BE se vendra 11,50 € chacun et sera limité à 50 000 ensembles.

La pièce du Maryland est la deuxième entrée de la série American Innovation à présenter un thème spatial ou astronomique. Le premier, publié pour le Delaware le 7 novembre 2019, a rendu hommage à l’astronome Annie Jump Cannon, qui a inventé un système de classification des étoiles qui est encore utilisé aujourd’hui.