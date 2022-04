Est-ce que Jonathan Bailey sort avec quelqu’un ? : Tout sur son possible partenaire

célébrités

Jonathan Bailey est l’un des acteurs les plus aimés de Bridgerton et l’une de celles qui génère le plus de doutes chez les fans : a-t-elle un petit ami ? On vous dit !

© GettyJonathan Bailey

en 2020 Netflix a créé la première saison de Bridgerton sans imaginer le succès dans lequel il deviendrait. Mais, voyant comment il est devenu l’un des strips les plus vus de l’histoire de la plateforme, la production a décidé de le renouveler et La deuxième saison est arrivée le 25 mars. À cette occasion Jonathan Bailey C’est lui qui a pris le rôle principal exclusif dans l’histoire.

Encore une fois basé sur livres de julia quinn, Netflix a adapté le roman le vicomte qui m’aimait où Anthony, le personnage qu’il incarne Jonathan Bailey depuis la première édition de BridgertonEssayez de trouver l’amour Dans ces huit nouveaux épisodes, le fils aîné de la famille de la haute société de Mayfair a annoncé ses intentions de se marier et est devenu le célibataire le plus éligible de l’aristocratie.

Cependant, au-delà de l’intention de nombreuses jeunes femmes de séduire le vicomte Bridgerton, ce n’est qu’une seule qui a réussi à le captiver : Kate Sharma, interprétée par Simone Ashley et avec qui il a fini par se marier. Mais la vérité est que hors ensemble netflixla réalité de Jonathan Bailey C’est très différent de ce que vous voyez à l’écran. Bien que, bien sûr, pas entièrement.

Lorsque Bailey a acquis une renommée mondiale avec Bridgerton de nombreux fans ont commencé à se demander quel était son véritable statut relationnel. A tel point que, dès le premier instant, l’acteur a confirmé son homosexualité, mais a déclaré qu’il était célibataire. En effet, cela l’a amené à être, comme dans la série, l’un des célibataires les plus convoités du moment. Cependant, cela semble avoir changé.

Tel que rapporté par le portail Nouvelles du monde entier Jonathan est en couple avec James Ellis, un autre acteur britannique. Le couple potentiel a été aperçu en train de dîner en amoureux à Notting Hill avec une complicité palpable entre eux. Bien sûr, la vérité est que ce n’est pas la première fois que les deux interprètes sont vus en public et il y en a la preuve.

La première fois Jonathan Bailey et son possible petit ami, James Ellis, sont apparus ensemble en public en 2019 lors de l’un des moments les plus heureux de la L’homme principal actuel de Bridgerton depuis qu’il célébrait avoir remporté un Oliver Theatre Award. De plus, selon certaines personnes présentes ce jour-là, lorsque l’interprète d’Anthony a reçu le prix, il a embrassé passionnément sa partenaire.

Cependant, il convient de noter que Bailey n’a jamais commenté leur relation apparente pour la confirmer ou l’infirmer. C’est que l’acteur fait généralement profil bas et n’a aucun intérêt à rendre publique sa vie privée au point que, sur son profil Instagram officiel, il n’y a aucun signe de James.

