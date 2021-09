Guide: Guide NBA 2K22: Trucs, astuces et comment maîtriser le terrain

NBA 2K22 est la dernière simulation de basket-ball de la longue série de 2K Sports, développée par Visual Concepts. Inspiré de la saison NBA 2021-22, le jeu présente toutes les équipes et tous les joueurs officiels de la National Basketball Association, ainsi que la WNBA.

Dans ce Guide NBA 2K22, nous allons présenter le Meilleures versions pour MyPlayer et MyCareer, Tous les codes de casier, Comment gagner du capital-risque sans dépenser d’argent, et partagez une sélection de Trucs et astuces pour les débutants. Nous vous aiderons à maîtriser le terrain à travers une variété de modes, y compris le Ville et Quartier, Mon équipe, et Ma NBA.

Veuillez noter qu’il existe des différences fondamentales entre les versions de nouvelle génération et de génération actuelle du jeu. Bien que cette page couvre les deux versions, vous constaterez peut-être que votre expérience varie légèrement en fonction de la console que vous possédez.

Sur cette page: Guide NBA 2K22 : Ma Carrière Guide NBA 2K22 : Mon équipe Guide NBA 2K22 : Trucs et astuces pour les débutants

Guide NBA 2K22 : Ma Carrière

NBA 2K22 vous permet de créer votre propre Mon Joueur et expérimentez la vie en tant que star du basket-ball professionnel dans Ma carrière. Comme votre Mon Joueur se développe, vous pourrez rivaliser en ligne contre des amis et des étrangers dans le Ville ou la Quartier. Dans cette section de notre Guide NBA 2K22, nous allons mettre en avant tout ce qu’il faut savoir pour profiter d’un scintillement Ma carrière.

Guide NBA 2K22 : Mon équipe

Le rival de NBA 2K22 à Ultimate Team s’appelle Mon équipe, et il vous permet de constituer une équipe de superstars de joueurs passés et présents, que vous pouvez utiliser pour dominer à la fois en ligne et hors ligne. Dans cette section de notre Guide NBA 2K22, nous allons vous expliquer comment constituer une escouade imparable dans Mon équipe.

Guide NBA 2K22 : Trucs et astuces pour les débutants

Si vous êtes un vétéran de la NBA 2K ou si vous débutez dans la série pour la première fois cette année, vous en chercherez sans aucun doute Trucs et astuces pour les débutants. Heureusement, dans cette section de notre Guide NBA 2K22, nous allons partager quelques suggestions pour vous montrer comment maîtriser le court.

Utilisez le stick droit en défense

Vous constaterez peut-être qu’en attaque, vous avez du mal à dépasser vos adversaires, à la fois contre le processeur et hors ligne. Cependant, lorsqu’il s’agit de défendre votre propre panier, les joueurs dribblent juste devant vous comme si vous n’étiez même pas là. Le meilleur moyen de verrouiller les adversaires dans NBA 2K22 est de vous assurer d’adopter une position défensive basse avec la gâchette L2, puis de maintenir directement le stick droit. Cela vous aidera à retenir les dribbleurs, réduisant ainsi le risque de vous faire battre par eux. Vous devez être agressif – positionnez votre corps près d’eux – et gardez votre pouce sur le manche droit, en le tenant vers le haut. Vous constaterez que ce simple ajustement vous rendra immédiatement meilleur en attaque.

Changez la couleur de votre compteur de tir

Par défaut, le nouveau Compteur de tir dans NBA 2K22 est beaucoup plus lisible que son prédécesseur dans NBA 2K21. Cependant, il peut toujours être difficile de prendre des photos au vert, surtout si vous vous asseyez à distance de votre téléviseur. La meilleure solution à cela est de changer votre Couleur du compteur de tir à rouge ou Bleu, ce qui vous convient le mieux. En effet, vous pourrez visualiser le timing beaucoup plus facilement, car les couleurs entrent en conflit avec les paramètres par défaut. Pour changer le Couleur du compteur de tir, aller à Paramètres > Couleur du compteur de tir et expérimenter. Vous constaterez que vous pouvez frapper les greens plus régulièrement avec un peu de bricolage.

Veuillez noter que notre Guide NBA 2K22 est actuellement un travaux en cours, alors n’hésitez pas à ajouter cette page à vos favoris et à revenir régulièrement pour plus de mises à jour et de contenu utile. En attendant, faites-nous savoir si vous appréciez le jeu dans la section commentaires ci-dessous.