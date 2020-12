Billie Eilish appelée « William Eyelash » par Dionne Warwick et Twitter ne peut pas le gérer

Le chanteur légendaire a pensé que c’était le nom d’Eilish après avoir regardé « SNL ».

C’est le joyau dont nous ne savions pas avoir besoin sur Twitter, mais Dionne Warwick a été le point culminant pour de nombreux utilisateurs de médias sociaux. Nous avons déjà signalé l’interaction de Warwick avec Chance The Rapper et The Weeknd, et il semble qu’elle ait obtenu une collaboration avec l’un, sinon les deux, des hitmakers. La femme de 80 ans est revenue lundi 14 décembre pour complimenter la voix de Billie Eilish, lauréate d’un Grammy Award, mais un accident avec son nom a provoqué une éruption de Twitter.

Gareth Cattermole / Employé / « J’ai pris le temps de regarder William Eyelash. Très effrayant. Excellente voix. @Billieeilish », a tweeté le chanteur légendaire. Comme prévu, le public pensait que Warwick se moquait d’Eilish, mais la chanteuse est revenue pour dire qu’elle avait l’impression que « William Eyelash » était le nom d’Eilish à cause de Saturday Night Live. « Je pensais que son nom était William Eyelash de la performance @nbcsnl. Je sais que son nom est Billie maintenant », a-t-elle écrit. « Elle chante comme si c’était Halloween. » Warwick a également été mis en évidence sur le récent épisode de SNL, et contrairement à sa colère envers Wendy Williams pour avoir été mentionnée dans son émission, la chanteuse a salué l’inclusion de la comédie de croquis. Découvrez quelques articles ci-dessous.