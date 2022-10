Quelle est l’importance du dragon Vermithor dans la saison 2 de « La Maison du Dragon »

La première saison de « House of the Dragon » s’est terminée avec un chapitre passionnant le dixième de la préquelle de « Game of Thrones » (« Game of Thrones »). Ainsi, après la moments choquants qui ont été vécus, tout se prépare pour le deuxième partie de la fabrication.

En ce sens, certains moments clés qui ont été observés dans le dernier volet de la série auront un rôle déterminant dans la suite de l’histoire. Au-delà du début de Danse du dragonaprès la réaction de Rhaenyra Targaryen apprenant le décès de Lucerys Velaryonaujourd’hui nous allons nous concentrer sur l’énorme dragon qui Démon Targaryen Il chante dans l’épisode.

Voici une explication de la l’importance de dragon vermithor dans la Série HBO Max saison 2 Maison du Dragon.

Rogar Baratheon, Jaehaerys I et Vermithor dans une image des œuvres de George RR Martin (Illustration : Douglas Wheatley)

COMMENT « MAISON DU DRAGON » INTRODUIT-IL VERMITHOR DANS LA FINALE DE LA PREMIÈRE SAISON ?

Dans la finale de la première saison de la série, Démon Targaryen garantit que plus de dragonniers sont nécessaires pour gagner la guerre contre Haute tour d’Alicent Oui Aegon II Targaryen. De cette façon, il mentionne que certains de ces êtres fantastiques sont seuls dans divers endroits autour Westeros (Ouest).

Puis, il va à la rencontre de l’un d’eux, chantant en Haut valyrien et tente de le rassurer. Le dragon dont il s’approche a des écailles de bronze et des cicatrices sur le visage. Bien que le frère de Viserys I ne le nomme jamais Comté de Ryancréateur de la production, a confirmé qu’il s’agissait Vermithor.

« C’est l’un des dragons non réclamés qui vit dans Dragonmont : Vermithor, la Furie de bronze. le dragon du roi Jaehaerysle roi que l’on a vu en ouverture du premier épisode, celui qui transmet sa succession à Viserys”a précisé le showrunner un Variété.

Daemon Targaryen (Matt Smith), sur le point de rencontrer Vermithor dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

D’accord avec « Feu et sang », Vermithor est considéré comme le deuxième le plus grand dragon de tout Westerosseulement derrière vhargar, qui a pour cavalier Aemond Targaryens, Oui Balérionune créature décédée avant les événements de « Maison du Dragon ».

Ainsi, il est clair que Démon Targaryen a vu l’occasion parfaite d’ajouter cet être fantastique à l’armée du Noirs au cours du dixième chapitre de la fiction.

Vermithor rugit devant Daemon Targaryen dans le final de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

L’IMPORTANCE DE VERMITHOR DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « MAISON DU DRAGON »

D’après l’œuvre originale de George R. R. Martin, Vermithor Il avait environ 100 ans quand il a commencé guerre civile targaryen. Dans ce sens, son expérience au combat et sa taille immense ils en font une pièce fondamentale pour chaque camp.

Considérant que le Vert Ils comptent avec vhargar dans leurs rangs, Vermithor est l’un des rares êtres qui se rapprochent de la taille et de la puissance du dragon qui a assassiné déployer Oui Lucerys.

une forteresse qui Démon il reconnaît et, à travers la chanson qu’il joue, fait savoir à la créature qu’elle aura bientôt un nouveau cavalier. Eh bien, rappelons-nous que le mari de Rhaenyra Targaryen il a déjà un dragon pour lui, Carax.

L’œil du puissant dragon Vermithor de « House of the Dragon » (Photo: HBO)

QUI PEUT CONDUIRE VERMITHOR SELON LES LIVRES ?

Le livre « Feu et sang » stipule que Rhaenyra et son fils Jacaerys ils appellent les dragonniers potentiels à se joindre à leur combat. Cependant, Vermithor il résiste à être monté par certaines des personnes qui choisissent de le convaincre.

Enfin, c’est un bâtard qui s’appelle Hugues Marteau qui parvient à le monter. Il devient ainsi le deuxième cavalier de Vermithor et les deux sont essentiels dans les batailles du conflit. Nous verrons comment ces faits sont présentés dans les épisodes suivants de la fiction.