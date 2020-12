Playboi Carti confirme le reportage de Kid Cudi sur « Whole Lotta Red »

La confirmation peut signifier que nous recevrons le projet prévu plus tôt que nous ne le pensons.

Il y a beaucoup de bruit Whole Lotta Rouge ces derniers temps. L’album fantôme de Playboi Carti peut se manifester dans la réalité après que beaucoup aient cru qu’il était * en quelque sorte * confirmé que le projet arriverait la semaine prochaine le jour de Noël. Cependant, nous avons reçu des promesses d’un Whole Lotta Rouge sortie de Playboi Carti dans le passé, et bien que le battage médiatique soit mérité, certains fans ne croient rien tant qu’ils ne le voient pas. Le nouveau père Playboi Carti ne dit peut-être pas le moment où l’album sortira sur les services de streaming, mais il a révélé au moins une fonctionnalité sur le disque. Il y a quelques heures à peine, Carti est apparu sur son Instagram alors qu’il partageait une photo infusée de rouge de lui-même aux côtés de Kid Cudi. « I fL3w 2 bro! ToLD hiM hiS mUSic is WORLd NEEdED. V3ry good GUY BEAUtiFUL sPirit », a écrit Carti à propos de l’album acclamé récemment paru en Ohio L’homme sur la lune III: l’élu. « IL SERA DE CET ALBUM », confirma Carti. « L0v3 hiM. W3 ALL do. » Comme prévu, les commentaires ont débordé de demandes de renseignements sur le moment Whole Lotta Rouge sera disponible pour les masses. Une fois de plus, Carti est resté silencieux alors que le battage médiatique s’intensifiait. Consultez le post de Playboi Carti ci-dessous et dites-nous qui d’autre vous aimeriez voir figurer sur l’album.