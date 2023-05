Ursula Spinoff présenté par les stars de la Petite Sirène

Spoiler Alert : Cette histoire contient des SPOILERS pour La Petite Sirène (2023)Avec le remake live-action de Disney La petite Sirène sur la bonne voie pour faire sensation au box-office, il y a de fortes chances que le film finisse par avoir une suite et/ou un spin-off. Dans le film, Halle Bailey joue le rôle d’Ariel, une nouvelle incarnation de la sirène titulaire. Également en vedette dans le film puisque les versions en direct d’Ursula et du roi Triton sont, respectivement, Mélissa McCarthy et Javier Bardem. Pour aider à promouvoir le film, les deux ont participé à une double interview avec The Hollywood Reporter où ils ont parlé de leur admiration l’un pour l’autre. Ils ont également évoqué leur espoir de se réunir pour une éventuelle retombée.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« C’est une personne très ouverte, chaleureuse et créative qui peut lancer des éclairs, ce qui n’est pas un jeu de mots King Triton », a déclaré McCarthy à propos de sa co-vedette. « Quand son énergie est allumée, c’est ce à quoi on s’attendrait d’être dans une pièce avec Javier [in character]. Tu le sens. Vous ne vous contentez pas de le voir ou de le croire; vous le ressentez viscéralement. Donc, quand vous travaillez avec quelqu’un qui peut le faire, c’est toujours un plaisir. »

« À mon tour ! Travailler avec Melissa est une joie et un cadeau », a répondu Bardem. « C’est triste que nous n’ayons eu qu’une seule journée. »

À partir de là, Bardem a poursuivi en faisant référence à une scène qu’il avait partagée avec McCarthy dans La petite Sirène. Avec certaines révélations sur leurs personnages (spoilers devant), Bardem pense que les graines ont été plantées pour un spin-off centré sur Ursula, et il espère que cela se produira afin que les deux puissent obtenir plus de scènes ensemble.

« J’ai eu un moment où [Melissa] livrait des lignes assez lourdes et ils ont fait ma colonne vertébrale [shiver] », a expliqué Bardem. « J’ai senti l’énergie. Je ne l’ai donc pas vue Ursula jusqu’à ce moment-là, mais j’ai su alors qu’elle avait créé une Ursula unique et emblématique dans ce film. Elle a apporté tout ce que vous pouvez demander et imaginer. J’ai donc besoin d’un spin-off d’Ursula, et puisque nos personnages sont frères et sœurs, je veux avoir une scène avec elle pendant le dîner. »

McCarthy a ajouté: « Allons-y pour six ou sept si nous le lançons là-bas. Allez! »

En relation: La Petite Sirène: Ursula devrait-elle être rachetée dans le remake en direct?





Melissa McCarthy donne vie à Ursula en live-action

Walt Disney Studios

Ce n’est pas la première fois que les deux acteurs proposent un éventuel spin-off. Dans une précédente interview séparée avec ScreenRant, ils ont également déclaré qu’ils aimeraient que le roi Triton et Ursula se réunissent dans leur propre histoire. McCarthy a déclaré au point de vente que le spin-off « s’écrit tout seul » et qu’elle avait même un titre possible en tête pour ce qu’ils pourraient l’appeler.

« Oui. Allez! Frères et sœurs. Appelez ça Squidlings », a déclaré McCarthy.

La petite Sirène est réalisé par Rob Marshall et écrit par David Magee, bien qu’il s’inspire du film d’animation original de Disney. Avec Melissa McCarthy et Javier Bardem, le film met en vedette Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Noma Dumezweni, Daveed Diggs, Awkwafina et Jacob Tremblay.

La petite Sirène joue maintenant dans les salles de cinéma.