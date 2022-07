Marvel : ce seront les retours de Daredevil et Jessica Jones dans la série Disney+ Echo

Disney+

Matt Murdock et Jessica Jones feront leur grande apparition dans le MCU dans la série Echo, mais ils le feront de manière spécifique. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent !

© Télévision MarvelMarvel : ce seront les retours de Daredevil et Jessica Jones dans la série Disney+ Echo.

La Univers cinématographique Marvel passe une belle semaine avec la première de Thor : Amour et tonnerre et la délivrance de Mme Merveille, mais il y a encore plus de projets attendus par les fans. L’un d’eux est Chassèrentservice de streaming série originale Disney+dont de nouveaux détails viennent d’être révélés, comme la participation attendue de Daredevil et Jessica Jonesen plus de Pivot centralque nous avions vu dans oeil de faucon.

Fin 2020, Disney a récupéré les droits sur les personnages des contenus produits par la plateforme Netflix, donc la MCU J’aurais toute liberté de les utiliser. Le premier d’entre eux était Pivot centralinterprété à nouveau par Vincent D’Onofriode retour pour la série de oeil de faucon comme la personne derrière les crimes commis. Après, cox charlie fait son apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maison comme l’avocat Matt Murdock et les chances de l’avoir à nouveau étaient élevées.

+Daredevil et Jessica Jones dans Echo

Enfin, le milieu Le journaliste hollywoodien Il a rapporté que Studios Marvel a de grands projets pour la série Chassèrent de Disney+. Charlie Cox et Vincent D’Onofrio rejoindront la série centrée sur Maya Lopez, incarné par Alaqua Cox. C’est un mouvement pour que les super-héros qui étaient sur Netflix aient leur place dans le MCU, donc Krysten Ritter reprendrait également son rôle de Jessica Jones dans cette même fabrication.

Selon le studio et ce qui a été officiellement rapporté, cette émission suivra Maya Lopez alors que sa vie à New York en tant que chef de gang la rattrape alors qu’elle retourne dans sa ville natale et renoue avec ses racines amérindiennes. Elle s’est emmêlée avec le Kingpin dans un combat à la fin de oeil de faucon, après avoir découvert qu’il était responsable de son oncle bien-aimé, William Lopez. On a aussi dit que l’intrigue comprendra Daredevil à la recherche d’un vieil allié et sera Jessica Jones.

Pour le moment, cela n’a pas été officialisé par Studios Marvelmême s’il faut espérer qu’ils restent silencieux car c’est un aspect de la plus haute importance et jusqu’à présent, ils ne veulent rien révéler. Kingpin, Daredevil et Jessica Jones ils reviendront dans la série Chassèrent, prévu pour la première sur Disney + en 2023. De cette façon, ils resteront Luke Cafe, Iron Fist et Punisher comme les super-héros qui restent encore sans être introduits dans le MCU.

