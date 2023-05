Comment regarder « Beyond You », la nouvelle série d’Ariadne Diaz et Sebastián Rulli

« au-delà de toi» est une mini-série mexicaine produite par Rosy Ocampo (« La fuerza del destino » et « La fea más bella ») pour TelevisaUnivision qui raconte l’histoire d’Amy, qui reçoit un cadeau de « l’au-delà » : un cadeau qui éveille son sixième sens pour aider ceux qui n’ont pas de voix et qui demandent justice à reposer en paix.

La fiction à suspense et policière à connotation paranormale compte huit épisodes qui ont été enregistrés à partir du 17 octobre 2022 à Mexico et en Basse-Californie.

« au-delà de toi» a un casting composé de Sebastián Rulli, Ariadne Díaz, Lisa Owen, Dominika Paleta, Patricia Reyes Spíndola, Salvador Sánchez, Arturo Ríos, Gustavo Sánchez Parra, Anna Silvetti, Nacho Tahhan et María Perroni.

Ariadne Díaz dans le rôle d’Amy Rodríguez dans la mini-série « Más allá de ti » (Photo : TelevisaUnivision)

COMMENT VOIR « AU-DELÀ DE VOUS » ?

Les huit chapitres de « Beyond You » sont disponibles sur ViX à partir du vendredi 26 mai 2023Par conséquent, pour voir la mini-série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming TelevisaUnivision, soit dans sa version gratuite avec des publicités et un plan premium.

ÉPISODES DE « AU-DELÀ DE VOUS »

Épisode 1 : Un cadeau de l’au-delà

Épisode 2 : Murmures de la mort

Épisode 3 : Chaque jour pourrait être le dernier

Épisode 4 : La vérité ne meurt pas

Épisode 5 : Je t’appelle du gouffre

Épisode 6: Je préfère mourir, maman

Épisode 7 : Dites-leur qu’il était…

Épisode 8 : La vie et la mort sont de bons amis

BANDE-ANNONCE DE « AU-DELÀ DE VOUS »

QU’EST-CE QUE « AU-DELÀ DE VOUS » ?

Selon le synopsis officiel, «‘au-delà de toi‘ suit une ex-flic latine nommée Amy, qui se bat désespérément pour la garde de son fils. Elle découvre qu’elle peut communiquer avec les morts et l’utilise pour convaincre David, un puissant politicien, de rouvrir l’affaire impliquant le père de son fils emprisonné à tort en échange de la communication avec sa défunte épouse.

Au cours de cet échange, Amy et le politicien tombent amoureux, entraînant des forces surnaturelles inattendues menaçant la vie de chacun.”.