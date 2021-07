P-Valley Saison 2 : Rumeurs sur la date de sortie : quand la nouvelle saison sort-elle ?

– Publicité –



« P-Valley », qui a été créé l’été dernier, n’était pas vraiment une surprise. Il a depuis été acclamé comme l’un des spectacles les plus populaires et les plus appréciés de 2020. Katori Hall a créé Starz, qui est basé sur la pièce de Hall « Pussy Valley ». La série se déroule à The Pynk dans le delta du Mississippi et est gérée par Oncle Clifford (Nicco Annen). La première saison de la série présente les aventures du club et de ses employés. Il comprend Brandee Evans, une danseuse étoile qui a hâte de quitter le club et de commencer son école de danse. L’histoire se termine avec l’oncle Clifford en retard de paiement et presque en train de perdre son club au profit de développeurs avides. La gentrification est une menace.

P-Valley est différent des autres programmes Starz, ou de la surabondance générale de la télévision. Il place en son centre les personnes souvent négligées par la société et révèle comment elles se soutiennent ainsi que leurs communautés. TV Guide a déclaré que « P-Valley élève les personnes souvent jugées indignes » – les pauvres Noirs, les personnes non binaires et, bien sûr, les strip-teaseuses – afin qu’ils puissent montrer leur humanité et leur résilience ainsi que leur tendresse.

Alors que nous attendons avec impatience la deuxième saison, nous avons commencé à recueillir des informations sur les résultats potentiels pour les téléspectateurs. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 2 de P-Valley.

Ce que Katori Hall a dit sur la sortie prévue de la saison 2 de « P-Valley »

P-Valley aurait pu être libéré plus tôt dans des circonstances normales. La pandémie a affecté le calendrier et les travaux sur P-Valley ont donc été retardés. Alors que le travail sur la saison 2 commencera éventuellement, il y a beaucoup plus de choses à faire.

a demandé une mise à jour concernant la saison 2 de P-Valley. Katori Hall a confirmé qu’il ne faudra pas beaucoup d’années pour que la série revienne. Mais cela peut prendre au maximum 2 ans. Hall a ri.

Elle a accepté. « Il faut attendre de voir les ingrédients qui serviront à la blague. Nous terminons actuellement la rédaction. Aujourd’hui marque la fin de notre temps dans le studio d’écriture. En d’autres termes, nous terminons nos scripts. La production sera bientôt au coin de la rue.

Qui fait partie du casting de la saison 2 de P-Valley ?

Le casting de « P-Valley », qui a diffusé la première saison, est susceptible de revenir pour la seconde. Vous verrez probablement Nicco Ann reprendre son rôle de copropriétaire au club de l’oncle Clifford, Brandee Evan jouera Mercedes, tandis qu’Elarica Johnson incarnera le nouveau propriétaire de The Pynk Hailey/Autumn Night. La saison 2 verra Shannon Thornton revenir dans le rôle de Miss Mississippi Keyshawn, Skyler Joy dans le rôle de Gidget, J. Alphonse Nicholson dans le rôle de Lil’Murda. Parker Sawyers dans le rôle d’André, Harriett D.Foy et Patricia dans le rôle de la mère de Mercedes sont également probables.

Certains danseurs peuvent être choisis dans la saison 2, mais il est trop tôt pour savoir qui ou quoi.

À quoi s’attendre lorsque la saison 2 de P-Valley reviendra?

P-Valley a retrouvé Autumn et a utilisé l’argent de Montavius ​​pour l’achat du club lors d’une vente aux enchères ouverte. C’était aussi là que les développeurs de casino espéraient enchérir. Katori Hall a déclaré que les fans peuvent s’attendre à de grands changements à mesure qu’elle progresse.

«Elle l’a mise sur la piste de danse et maintenant elle a une certaine propriété dans le club. Le club a vu un changement complet dans sa dynamique. Entertainment Weekly lui a dit: « Voir oncle Clifford combattre Hailey pour le trône sera une bonne légende ».

La saison 2 de P-Valley a le potentiel de se développer au-delà de Chucalissa. Lil Murda peut continuer sa carrière musicale et Miss Mississippi le peut. » Le spectacle élargira inévitablement son univers. Le spectacle raconte comment le club de strip-tease est le reflet de différentes personnes. L’intersection de la race et du sexe, de la classe et de toutes les autres choses est tout autour. a déclaré Hall.

Il comprend également l’histoire de la mort de Montavius ​​au paradis, qui, selon Katori Hall, unirait Autumn et Oncle Clifford et Mercedes «pour toujours».

