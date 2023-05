Airbnb ne veut pas de fêtes dans ses appartements et a trouvé le parfait informateur : les voisins

Le 9 mai, Tripadvisor a publié les résultats d’un rapport analysant les tendances des utilisateurs en Australie, au Japon, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour la période de juin à août 2023. Selon le document, 95 % des personnes interrogées prévoient de voyagent le même montant cette année (42%) ou plus (53%) en 2022. De plus, 55% affirment qu’ils dépenseront plus d’argent que l’année dernière, un chiffre intéressant si l’on tient compte de l’inflation qui affecte l’économie mondiale .

Les enfants partent en voyage. En outre, le rapport indique que les jeunes utilisateurs sont plus désireux de voyager que les autres groupes d’âge. En ce sens, 49% des ‘genzers’ et 31% des ‘millennials’ déclarent vouloir voyager cet été. En revanche, deux des dix destinations qui seront les plus visitées – Barcelone en cinquième position – se trouvent aux États-Unis : New York et Orlando. Peut-être pour cette raison, Airbnb a communiqué le 24 mai quelques nouvelles de sa politique anti-parti pour les vacances à venir aux États-Unis.

Jours fériés américains à venir. Dans le document intitulé « Répression anti-parti pour les vacances d’été », Airbnb décrit les règles à travers les États-Unis pour réduire le risque de « fêtes non autorisées et perturbatrices » pour les « week-ends de vacances » du jour du Souvenir et le 4 juillet. Le jour du Souvenir est célébré le 29 mai pour honorer les soldats américains tués au combat, et le 4 juillet est le jour de l’indépendance des États-Unis.

Réserves à haut risque. Selon le texte, le système anti-fête prévu pour ces dates surveillera les demandes des clients, classant les tentatives de réservation pour une ou deux nuits comme « à haut risque », empêchant même lesdites réservations dans certains cas. Pour ce faire, Airbnb examinera, « entre autres considérations », l’historique des avis de chaque client, en identifiant le nombre d’avis positifs et négatifs, ainsi que le moment où la réservation a été effectuée : à la dernière minute, avec avance, etc.

Donnez-le, voisin. D’autre part, Airbnb appelle à la collaboration du quartier, encourageant les voisins à « signaler tout problème via la ligne d’assistance de quartier 24h/24 et 7j/7 ». Il s’agit d’un canal créé pour que les résidents à proximité de la maison louée puissent contacter l’entreprise en cas d’urgence, comme « une fête organisée dans une maison qui serait enregistrée sur Airbnb ». Le texte indique que les plaintes concernant les partis seront transmises au service de sécurité, qui sera chargé de prendre rapidement des mesures en cas d’incident.

Capteurs de bruit. De plus, la société dirigée par Brian Chesky rapporte la possibilité d’offrir un capteur de bruit gratuit aux hôtes américains. C’est un appareil développé par NoiseAware qui permet de mesurer le son à la fois à l’intérieur de la maison et sur la terrasse ou le jardin de celle-ci. La méthode est simple, puisque les hôtes peuvent vérifier le niveau de bruit via une application mobile.

Enfin, le texte indique qu’Airbnb exhortera les clients à accepter la politique anti-parti de l’entreprise. Si les règles ne sont pas respectées, l’entreprise supprimera les invités de la plate-forme.

Moins de fêtes depuis trois ans. Selon Airbnb, ces mesures ont été testées lors d’un test pilote réalisé l’année dernière lors du jour du Souvenir, avec de si bons résultats qu’il a été appliqué des semaines plus tard, le 4 juillet. De plus, l’entreprise affirme qu’après l’application de sa politique mondiale anti-parti en août 2020, les plaintes pour cette raison ont été réduites de 55 % par an dans le monde.

L’épreuve du coton. Airbnb a fait l’objet de nombreuses critiques ces dernières années en raison des conséquences de son modèle économique dans les espaces où il opère. Le processus accéléré de gentrification dont il fait partie a gravement affecté les villes et alimenté la crise du logement que connaît actuellement le monde. En ce sens, on a récemment appris que le Consell de Mallorca avait l’intention de sanctionner Airbnb d’une amende comprise entre 125 000 et 400 000 pour avoir omis de supprimer les annonces de maisons multifamiliales qui fonctionnaient comme résidences de tourisme sans permis à Palma de Majorque.

L’autre côté de la pièce. Selon le compte Diario de Mallorca, la société de Brian Chesky a présenté diverses allégations que le Consell a renversées. Ainsi, la politique anti-parti d’Airbnb est en réalité une mesure qui vise à assurer la poursuite de son activité en apaisant les voisins, ainsi qu’en masquant un service dont les conséquences sont graves pour les quartiers dans lesquels ils opèrent. En fait, dans des villes comme Athènes, des mouvements sociaux très organisés se sont déjà articulés contre Airbnb, une entreprise qui a réalisé un bénéfice net de 1 763 millions d’euros en 2022.

Image : Braden Collum/Unsplash

