Honor 9S avec 32 Go de stockage interne sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures sur Flipkart

L’équipe de nouvelles de tech228 août 2020 08:31:48 IST

Honneur a lancé son Honor 9S de poche en Inde le mois dernier à un prix de départ de Rs 6,499. Il sera mis en vente aujourd’hui à 12 h sur Flipkart.

En plus de Honor 9S, la société a également lancé son Honor 9A avec un triple capteur de caméra arrière à 9999 Rs.

Prix ​​et disponibilité du Honor 9S

Honor 9S est livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne et est au prix de 6499 Rs. Il est également disponible dans les options de couleur bleu et noir.

Le smartphone sera mis en vente aujourd’hui à 12 h sur Flipkart.

Spécifications du Honor 9S

Honor 9S est livré avec un stockage de 32 Go à bord, qui peut être étendu à 512 Go. L’ordinateur portable arbore un écran de 5,45 pouces (13,84 cm) d’une résolution de 1440 x 720 pixels. Il est alimenté par MediaTek MT6762R SoC.

En termes de spécifications de l’appareil photo, le Honor 9S est livré avec un seul appareil photo arrière de 8 MP avec fonction de mise au point automatique. Il arbore une caméra selfie de 5 MP. Un flash LED a également trouvé sa place à l’arrière.

Il est équipé d’une batterie de 3020 mAh.

