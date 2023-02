Une tante dit à son neveu « Entitled Brat » « Personne ne l’aime »

En ce qui concerne certains petits enfants, leur comportement peut être incroyablement difficile à tolérer, et parfois on a l’impression que l’amour dur est la seule solution. Mais bien sûr, ce n’est pas parce que ça en a envie que ça le fait.

Une femme sur Reddit est prise dans ce dilemme après une journée à garder son neveu mal élevé.

Dans un post sur le sous-reddit « r/AmITheA–hole » (AITA), où les gens vont pour savoir s’ils ont tort dans une situation, elle a décrit ce qui s’est passé.

Et elle a expliqué pourquoi sa réponse au conflit a divisé sa famille entre ceux qui pensent qu’elle a fait la bonne chose et ceux qui pensent qu’elle doit des excuses majeures à l’enfant.

Une tante a dit à son neveu qui se conduisait mal la dure vérité que « personne dans la famille ne l’aime ».

L’incident s’est produit alors qu’elle gardait le fils de 10 ans de sa sœur Diana, Darius, après qu’elle ait été appelée de manière inattendue au travail.

La baby-sitter habituelle de Diana n’était pas disponible, alors il a fini par aller chez sa tante.

Le garçon est un tel « gamin autorisé » que même ses propres grands-parents refusent de le laisser entrer chez eux.

Alors que la femme est proche de sa sœur, elle écrit qu’elle ne peut pas « faire semblant d’aimer Darius ».

« Je ne pense pas que Diana l’ait jamais réprimandé », écrit-elle, « et chaque fois que la petite merde agit, Diana lui trouve des excuses. »

Darius a également été suspendu de l’école à plusieurs reprises pour avoir constamment volé et intimidé ses cousins.

Même sa grand-mère et son grand-père ne l’aiment pas. « Ma mère, une femme qui pourrait trouver l’amour dans son cœur pour garder un blaireau », écrit-elle, « refuse du tout de regarder Darius à cause de son comportement ».

Le grand-père de l’enfant se sent encore plus fortement. « Mon père emmènera tous les petits-enfants pêcher tous les quelques mois, à l’exception de Darius parce qu’il est trop tenté de le jeter dans le lac et de partir (ses mots ne sont pas les miens.) »

Garder le neveu était « un cauchemar ».

« Il a refusé de faire tout ce que j’ai proposé », écrit la femme, « a mis la pagaille dans ma salle de bain, a harcelé mon chien et a fait une crise de colère parce que je ne le laissais pas utiliser mon ordinateur de travail pour jouer à des jeux. »

Même le déjeuner est devenu une bataille – quand elle lui a fait du macaroni au fromage, il a exigé d’être emmené chez Wendy’s.

Quand elle a refusé, il a jeté les macaronis au fromage sur le sol.

« Je l’ai un peu perdu », a-t-elle déclaré. Bien qu’elle n’ait pas crié ou « devienne agressive », elle a été au niveau de l’enfant de la manière la plus brutale possible.

La femme a dit à son neveu que « tout le monde dans la famille le méprisait littéralement ».

« J’ai expliqué qu’il était chez moi parce que grand-mère et grand-père ne le supportent pas », écrit-elle, « et refusent en fait de le laisser venir chez eux parce qu’il agit comme une petite merde ».

Elle a ensuite qualifié ses propres mots de « brutaux », et que Darius a commencé à pleurer et s’est enfermé dans la salle de bain pendant un certain temps.

Lorsque Diana est venue le chercher, elle a expliqué ce qui s’était passé et ils se sont disputés.

Sa sœur l’a qualifiée de « cruelle », alors qu’elle a rétorqué qu' »elle est à blâmer et qu’il l’aurait finalement appris ».

Sa famille est divisée sur la question.

Certains, comme son père, pensent que « la petite merde le méritait », surtout parce que la famille a parlé à plusieurs reprises à Diana du comportement de Darius et de son intimidation de ses cousins, et elle a refusé de faire quoi que ce soit à ce sujet.

Certains des frères et sœurs de la femme, cependant, conviennent avec Diana qu’elle était bien hors de propos et que ses paroles étaient cruelles.

Les commentateurs sur Reddit étaient également divisés, et beaucoup pensaient que toutes les personnes impliquées avaient tort.

Un utilisateur a écrit un long commentaire qui résume parfaitement tous les aspects du problème.

« Il a 10 ans. Il a été mal élevé. Il ne s’est pas simplement réveillé un jour et a décidé ‘Tu sais quoi, je vais être un total [a-shole] à tout le monde.’ C’est l’échec de votre sœur… ce n’est pas entièrement de sa faute… »

« … Avait-il besoin d’une discussion sérieuse ? Oui. Votre façon de procéder était-elle la bonne ? Pas vraiment… »

« …[A kid’s] la famille est leur monde entier et toutes les personnes sur lesquelles ils comptent, et vous lui avez dit que fondamentalement, tout le monde dans son monde déteste son être même. »

Plusieurs autres utilisateurs ont accepté sans réserve, en particulier ceux qui ont eu une éducation similaire.

Un utilisateur a écrit: « Corrigez ses actions, dites-lui que son comportement est merdique, mais Dieu ne lui dit pas que tout le monde dans sa famille le déteste. »

« En tant que personne qui a été élevée sans limites ni règles et qui a dû comprendre ce genre de choses par moi-même plus tard dans la vie, vous intériorisez beaucoup de conneries que les gens vous disent. »

D’autres se concentraient davantage sur les solutions et suggéraient des façons dont la tante pourrait aider son neveu.

Une personne a commenté: « Vous POUVEZ résoudre ce problème. Ou au moins essayer. »

« Asseyez-vous avec votre neveu et dites ‘hé, j’ai eu tort de vous dire ce genre de choses et je suis désolé. J’étais submergé et je ne pensais pas à quel point mes paroles étaient blessantes…' »

« … J’aimerais recommencer si tu me donnes une chance, mais si tu as besoin d’un peu de temps pour t’énerver d’abord, ce n’est pas grave non plus. »

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.