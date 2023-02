Sons of the Forest: The Forest 2 Procédure pas à pas et guides avec astuces

Avec Fils de la forêt une suite au jeu de survie populaire nous attend La forêt par développeur Jeux de fin de soirée. Les créateurs se concentrent à nouveau sur l’aspect construction, le combat rapproché contre les mutants et les cannibales, et la pure survie. De plus, le titre de survie en a un dès le début de l’accès anticipé mode multijoueurvous n’avez donc pas à y aller seul.

Sons of the Forest Procédure pas à pas – Toutes les aides et solutions

Avis: Cette procédure pas à pas est régulièrement mise à jour avec de nouveaux conseils, astuces et guides. N’hésitez pas à visiter à nouveau!

Bien préparer le départ :

Les premiers pas dans Sons of the Forest:

armes:

À quoi ressemble la saison Sons of the Forest?

Étant donné que « Sons of the Forest » est un titre de survie dans lequel vous pouvez explorer un monde de jeu assez vaste et n’êtes pas obligé de suivre une intrigue fixe, le temps de jeu est difficile à déterminer. De plus, le titre, comme son prédécesseur, apparaît en accès anticipé et le scénario peut ne pas être entièrement terminé.

Le scénario principal de The Forest de 2014 s’étend autour de 15 heures (28 heures avec des quêtes secondaires), mais si vous voulez connaître tous les aspects du jeu, vous pouvez avec un temps de jeu moyen d’environ 55 heures calculer. Il faut s’attendre à ce que le temps de jeu de « Sons of the Forest » soit plus long en raison de la carte plus grande.

Où puis-je acheter Sons of the Forest ?

Sons of the Forest sera disponible à l’achat exclusivement sur Steam lors de son accès anticipé le 23 février. Il n’est pas encore clair s’il y aura également des versions pour d’autres plates-formes.

Combien coûte Fils de la forêt ?

« Sons of the Forest » coûte environ 30 euros sur Steam.

Quand sortira Sons of the Forest ?

Le titre Survival est jeudi 23 février 2023 été publié.

C’est ce qui vous attend dans Sons of the Forest

Dans le Campagne solo vous vous retrouvez sur une île déserte qui n’est habitée que par des monstres et des mutants en tous genres. En collectant des ressources et en fabriquant des objets, vous devez vous affirmer contre eux et Combattez-les. Les développeurs mettent en place beaucoup de libertéafin que vous puissiez choisir votre propre chemin.