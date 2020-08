Fall Guys skins "Skyrim" et "Resident Evil 3" ?

“Fall Guys” prend d’assaut Internet. Le jeu animé avec les haricots multicolores apparaît soudainement dans tous les coins et recoins de l’univers du jeu et ne s’arrête pas à l’horreur ou à la fantaisie. Les mods à l’aspect haricot peuvent maintenant être trouvés dans “Resident Evil 3” ou “Skyrim”. Un détail intéressant sur les chiffres a également été révélé.

“Fall Guy” est le terme anglais pour un bouc émissaire ou un cascadeur – en fait, la série culte “A Colt for All Cases” des années 1980 s’appelait à l’origine “The Fall Guy”. Le nouveau jeu des développeurs du studio Mediatonic pour PS4 et PC n’a rien à voir avec des gars cool en pantalon moulant. Au lieu de cela, 60 haricots colorés se battent pour une couronne d’or. Internet a maintenant fait sien ce phénomène: les mods “Fall Guys” pour des jeux bien connus apparaissent partout.

Mods: Fall Guys ne s’arrête pas non plus à “Resident Evil” et “Skyrim”

Les moddeurs se sont beaucoup amusés avec le “Resident Evil 3 Remake” dans le passé. Un utilisateur nommé Crazy Potatoe permet désormais aux héros Jill et Carlos ainsi qu’au méchant Némésis de porter un costume de “Fall Guys” si désiré – il y a aussi une vidéo de celui-ci.

Pour “The Elder Scrolls V: Skyrim”, il y a bien sûr un mod “Fall Guys”: l’utilisateur m150 envoie non seulement les haricots dans le jeu en tant que compagnons, mais chez les forgerons, ils peuvent même fabriquer des armes spéciales et des coiffures pour eux. Les haricots se jettent alors sur vos ennemis dans une peur mortelle.

À cause de mignon: selon Canon, les haricots sont assez gros

Plus récemment, une découverte inattendue a secoué le monde du jeu vidéo: la plupart des fans pensaient apparemment que les Fall Guys étaient minuscules en raison de leur apparence mignonne. La chaîne Twitter officielle du jeu confirmé maintenant, cependantque les personnages câlins “selon canon” mesurent 183 centimètres et ont fourni une illustration correspondante.