Où voir des animes mignons comme Bananya, Hamtaro, Aggretsuko et plus

L’anime est l’un des genres audiovisuels les plus populaires au monde, et chacun a son préféré de nos jours, comme Shingeki no Kyojin, One Piece ou Boruto, mais il y a aussi ceux qui sont entièrement dédiés aux enfants. C’est pour ça que Ici, nous vous apportons quelques propositions de programmes de télévision japonais qui sont très mignons et où vous pouvez les voir. Épingle de sûreté!

+ Où voir ces anime très mignons

– Bananya

Les bananes cachent un secret: quand personne ne les regarde, de jolis chatons en sortent qui marchent et jouent dans la maison. Bananya est l’un de ces chatons.

Disponible en: Crunchyroll







– Hamtaro

Le protagoniste de cette histoire n’est autre qu’un petit hamster nommé Hamtaro qui appartient à une fillette de 10 ans, Laura. Curieux de nature, Hamtaro s’aventure chaque jour pour se faire de nouveaux amis et vivre de nouvelles expériences avec son ancien clan d’amis, connu sous le nom de The Ham-Hams.

Disponible en: Youtube







– Aggretsuko

Marre de son travail de bureau ingrat, Red Panda Retsuko libère sa colère du jour en chantant du death metal à pleins poumons au karaoké.

Disponible en: Netflix







– Les aventures de Gamba

Gamba et ses amis, qui viennent à l’aide d’une autre souris et voyagent à travers les épisodes jusqu’à l’endroit où vit Yuta, une île pleine de tourbillons et assiégée par une belette blanche qu’ils appellent « la belette maudite », qui avec des hommes de main ils les dévorent , décimant leur population. Seul Gamba a le courage d’affronter la belette maudite et de libérer son peuple de la terreur.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







– le café Shirokuma

Un ours polaire blanc amical quitte son travail ennuyeux et ouvre un café près du zoo. Il adore raconter des histoires et des blagues. Un couple d’humains propriétaires d’un restaurant l’a emmené après l’avoir vu piégé dans un iceberg.

Disponible en: Crunchyroll







– Gauko, la fille des dinosaures

Une fille possède un cadeau étrange et une malédiction: lorsque sa colère dépasse un niveau maximum, elle se transforme en dinosaure Gauko.

Disponible en: Netflix







– La douce aventure de Chi

Chi est un chaton doux et enjoué qui est toujours plein d’énergie.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







– Wooser no Sono Higurashi

Cette suite de Wooser nous apporte plus d’humour avec la créature jaune qui n’est pas aussi agréable que son apparence semble l’indiquer, et c’est qu’elle aime les femmes et l’argent avant tout et tout le monde.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







– Samed, le gobelin magique

Quatre enfants rencontrent Samed, une créature jaune avec un chapeau bleu, qui peut exaucer des vœux à quiconque le demande. Cependant « on ne sait pas si en raison de limitations magiques ou pourquoi il ne vit pas dans son monde d’origine », sa magie dans le monde réel ne dure que jusqu’au coucher du soleil.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime