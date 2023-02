Tom Holland pourrait apparaître dans Spider-Man : Across the Spider-Verse

Il a été rapporté que la version de Spider-Man jouée par Tom Holland aura une apparition dans le film »Spider-Man: à travers le Spider-Verse ». Après l’énorme succès de »Spider-Man : No Way Home », de nombreux fans se sont demandé si l’acteur serait toujours Spider-Man à l’avenir.

Malgré le fait qu’il y ait eu de nombreuses rumeurs, des sources proches de la production assurent que dans »Across the Spider-Verse » Miles Morales voyagera dans un univers d’action réelle, où il sera reçu par Holland’s Spiderman.

« J’ai entendu dire qu’une partie du retard sur ‘Spider-Man : Across the Spider-Verse’ est due au fait que Tom Holland était casté dans ce film, et que l’une des dimensions auxquelles Miles pourrait finir par aller est une dimension d’action. vivre avec Spiderman de Tom Holland », a déclaré l’initié de l’industrie Jeff Sneider.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spider-Man Noir, Prime Video : ce que l’on sait de la série live action

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si Holland sera officiellement impliqué dans le film, ce serait un développement unique dans la franchise, les téléspectateurs voyant Peter Parker de Hollande interagir avec Miles Morales, joué par Shameik Moore. Il y a même déjà une bande-annonce faite par des fans qui montrait à quoi ressemblerait une réunion de Miles avec Peter Parker joué par Holland.

Sony Pictures n’a pas encore officiellement annoncé le retour de Holland en tant que super-héros sympathique du quartier. Cependant, des rapports récents suggèrent que l’acteur a conclu un nouveau contrat pour la prochaine trilogie Spider-Man de Sony et Marvel Studios.

»Spider-Man: Across the Spider-Verse » est co-réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario écrit par Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham. Tout comme dans le premier film, Miles rencontrera différentes versions de Spiderman, dont Spider-Woman, Spider-Punk, entre autres.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Fan recrée la bande-annonce de Spider-Man : Across the Spider-Verse dans une version LEGO

Dans une interview précédente, le duo de producteurs d’écriture Lord et Miller a parlé de la suite révolutionnaire, affirmant qu’elle aura une histoire encore plus folle que le premier film. « Les choses que nous faisons dans ce nouveau film Spider-Verse enfreignent à nouveau les règles », a déclaré Miller. « Mais tout le monde est excité et pas seulement terrifié. »

« Spider-Man Across the Spider-Verse » sortira en salles le 3 juin 2023.