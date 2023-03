Une femme ruine les fiançailles de sa sœur après avoir partagé l’histoire « ombragée » de son petit ami

Lors d’un récent événement familial auquel elle et son futur beau-frère ont assisté, une femme a été informée, en toute confiance, du passé de son beau-frère par l’homme lui-même.

Après avoir découvert le passé de son futur beau-frère de 23 ans, la femme de 37 ans a pris sur elle de partager ce qu’elle savait avec le reste de sa famille – mais elle n’avait aucune idée du genre de dommage. elle causerait en faisant cela.

La femme a ruiné les fiançailles de sa sœur en partageant l’histoire « louche » de son petit ami.

Elle est allée au subreddit « r / AmItheA–hole » (AITA) pour partager son histoire et obtenir un deuxième avis pour savoir si oui ou non elle a fait la bonne chose. Elle a commencé le message en expliquant ce qui s’est passé un peu plus en détail.

« Il vient d’un milieu difficile mais il a toujours été très poli et charmant », a-t-elle écrit. « Il ne parle pas de sa propre famille ni de son éducation. Ma sœur a dit que c’était un sujet douloureux pour lui, donc personne n’a jamais insisté.

Les deux se fréquentaient depuis environ un an, et il était clair que son passé n’a jamais été un gros problème pour eux, car maintenant, le couple était fiancé. Cependant, tout cela a changé lorsqu’il a décidé d’informer la sœur aînée de sa petite amie de son passé.

« Il a fini par décharger des choses assez choquantes de son passé, notamment qu’il a des antécédents de consommation de drogue très grave (y compris des aiguilles) et qu’il a fait du travail sexuel et p-n (hommes et femmes) », a-t-elle expliqué.

Elle affirme qu’elle s’était d’abord sentie mal pour lui parce qu’il avait pleuré sur son épaule à cause de la douleur, mais cette compassion s’est rapidement transformée en inconfort car « cela me fait me sentir différemment pour lui ».

« Évidemment, j’ai dit à mon mari ce que [my future brother-in-law] me l’a dit parce que je ne me sentais pas à l’aise de le garder pour moi », a-t-elle poursuivi. « J’ai aussi dit à ma sœur parce que je ne savais pas à quel point il avait été honnête avec elle et cela pourrait avoir un impact sur sa décision de l’épouser. »

Considérant qu’ils étaient fiancés, sa sœur de 27 ans était déjà au courant de la situation et a déclaré que cela ne changeait pas ce qu’elle ressentait pour lui. Cependant, cela finirait par changer ce qu’il ressentait pour elle une fois que sa sœur aurait décidé de le dire à la famille.

Elle a dit que sa famille méritait de savoir afin de prendre une « décision éclairée » sur leur relation.

« Je sais que d’autres pourraient être en désaccord, mais j’ai décidé si ma sœur et [future brother-in-law] n’allais pas en parler alors il était de ma responsabilité de m’assurer que ma famille disposait des informations dont elle avait besoin pour faire un choix éclairé sur le type de relation qu’elle entretenait avec lui », a-t-elle expliqué.

Elle a affirmé que ses parents avaient dit que c’était la bonne chose à faire, son frère a dit qu’il avait compris son point de vue mais ne pensait pas que c’était ses informations à partager, et sa femme a dit qu’elle était hors de propos.

À la suite de cette information rendue publique au reste de la famille, « Ils ne sont plus fiancés parce qu’il pense qu’il n’est pas assez bien pour elle » et personne dans ma famille ne l’a vu depuis que tout cela s’est produit.

Elle prétend que ce n’était pas son intention et que personne n’a dit qu’il n’était pas assez bon, mais a également dit qu’il était naïf de « prétendre que vous voyez quelqu’un exactement de la même manière après avoir découvert qu’il était toxicomane ».

« Que vous le vouliez ou non, ce mode de vie comporte des risques et les rechutes sont courantes. Je crains que ma sœur ne soit blessée et je ne pense pas qu’il soit déraisonnable que ma famille ait accès aux mêmes informations que moi, surtout lorsqu’ils l’invitent chez eux et qu’il y a des enfants autour, etc.

Selon le National Institute on Drug Abuse, entre 40% et 60% des toxicomanes rechuteront inévitablement. Ils soulignent cependant que les rechutes « peuvent faire partie du processus » et ne signifient pas que leur traitement de la toxicomanie a échoué.

Non seulement cela, mais une histoire de travail du sexe ne fait pas de l’homme un déviant, donc dire qu’il serait entouré d’enfants est stigmatisant. Son histoire a été traumatisante pour lui, clairement, à en juger par la réaction qu’il a eue quand il lui a dit, et il semblait avoir dépassé ce stade.

L’information ne lui appartenait pas et, espérons-le, elle fera de son mieux pour réparer l’engagement qu’elle avait involontairement rompu.

