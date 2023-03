Lucy Liu révèle qu’elle a pris des portraits nus de Drew Barrymore dans la loge de « Charlie’s Angels »

Drew Barrymore et Lucy Liu ont une profonde amitié qui dure depuis des décennies.

Liu a fait une apparition sur « The Drew Barrymore Show », où les deux copains ont révélé que le « Shazam! L’acteur de Fury of the Gods a pris des photos nues de Barrymore pendant le tournage de « Charlie’s Angels ».

« Savez-vous ce que j’essayais réellement de trouver? » Barrymore a demandé à Liu. « Je fais une course folle… J’essayais de trouver les photos nues que tu as prises de moi sur le tournage de ‘Charlie’s’ dans ma loge. »

« Je les ai. Je le fais, bien sûr », a déclaré Liu, Barrymore répondant qu’elle « adorerait les emprunter ».

Liu a ajouté: « Et tu es magnifique, comme tu le fais toujours. Et tu es si naturelle et, tu sais, joueuse et passe un bon moment. J’ai une série de portraits de tant de personnes – avec et sans vêtements, les gars.

Barrymore, Liu et Cameron Diaz ont joué dans le film d’action de 2000 « Charlie’s Angels », ainsi que dans sa suite de 2003 « Charlie’s Angels : Full Throttle ».

Lors de la dernière mini-réunion, Liu et Barrymore sont descendus dans le passé en regardant une photo de leur époque « Charlie’s Angels ».

« Je me souviens de la douleur », a déclaré Liu en regardant l’instantané, qui les montre tous les deux levant une jambe prêts à se battre tandis que Diaz est au milieu accroupi avec les bras tendus. « Je me souviens qu’ils devaient relier nos jambes à un fil pour les maintenir comme ça parce que c’est impossible, non ? Parce que tu devrais incliner ton corps.

Les deux acteurs se sont promenés dans le passé. Le spectacle de Drew Barrymore/YouTube

Liu s’est également rappelé avoir escaladé une clôture en talons, mais « quelle photo mémorable cela a fait ».

« Nous étions assez durs à cuire », a déclaré Liu, Barrymore ajoutant rapidement: « Ouais, nous l’étions! »

Liu, quant à elle, se souvient s’être entraînée huit heures par jour, cinq jours par semaine. Barrymore a qualifié Liu de « dévoué », mais a déclaré qu’elle et Diaz « étaient parfois si méchants ».

« Elle était vilaine », a déclaré Liu au public, Barrymore la soutenant et répondant: « C’est vrai, je ne suis qu’une vilaine fille. »

Barrymore a déjà parlé de son amitié étroite avec Liu et Diaz lorsque les trois se sont réunis lors du premier épisode de « The Drew Barrymore Show » en septembre 2020.

« Ce que j’aime dans notre amitié, c’est que nous avons été là dans tous les moments importants et importants, nous avons également été là dans les petits moments et les moments décontractés et la raison pour laquelle nous sommes si bons amis, c’est parce que c’est réel et nous traversons de vraies choses les uns avec les autres », a déclaré Barrymore. « Ce n’est pas un conte de fées hollywoodien. »

Liu, a ajouté à l’époque qu’ils avaient « évidemment grandi, appris et changé ».

« Je sais que 20 ans se sont écoulés mais j’ai l’impression que c’était hier. Je me sens aussi fraîche et aussi jeune et aussi créative que lorsque j’ai commencé », a-t-elle déclaré.