Miley Cyrus et Liam Hemsworth : une histoire d’amour adolescente qui a culminé par un divorce

in

CÉLÉBRITÉS

Le couple d’artistes s’est rencontré sur le tournage de The Last Song en 2009. Comment et quand s’est passé le mariage scandaleux ?

© GettyMiley Cyrus et Liam Hemsworth : leur histoire d’amour complète.

Qui a grandi devant l’écran DisneyIls connaissent l’histoire de Miley Cyrus depuis sa création. L’actrice qui a su jouer dans le phénomène de Hannah Montana, a construit une carrière impressionnante dans l’industrie de la musique, montrant qu’elle est bien plus qu’une star adolescente. Et sur cette route, elle était accompagnée d’un des couples dont elle se souvient le plus : LJe suis Hemsworth. Découvrez tout sur leur histoire d’amour ici!

Était en 2009lors du tournage de La dernière chanson, que le duo a partagé le plateau pour la première fois. Dans l’adaptation cinématographique du roman de Nicholas Sparks, ils ont donné vie à un couple hypnotique. La fiction est vite devenue réalité : les paparazzi les ont surpris en train de s’embrasser dans un aéroport et ont compris que c’était le début d’une idylle. De cette façon, ils sont devenus l’un des duos les plus aimés du monde du divertissement.

en août 2010, leurs représentants ont confirmé avoir pris la décision de se séparer. Cependant, à peine un mois plus tard, ils ont été revus ensemble pour relancer une liaison intermittente qui a duré les prochaines années. C’était comme ça En 2012, Hemsworth a proposé à Cyrus.. Et bien que les plans de mariage aient commencé, en septembre 2013 ils ont mis fin à leurs fiançailles.

Miley et Liam ont continué à avoir des liens romantiques avec d’autres personnages, indiquant clairement qu’il s’agissait d’une histoire terminée. Mais en janvier 2016, a de nouveau repris la relation après avoir publiquement profité d’un festival de musique australien. Un nouvel engagement, des anniversaires et des fêtes de famille ont renforcé ce couple d’artistes qui s’est installé Malibu avec ses sept chiens, deux cochons et deux chevaux.

Les rumeurs selon lesquelles ce mariage était déjà un fait n’ont cessé de croître et, finalement, le 26 décembre, 2018Ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux que… ils s’étaient mariés ! Comme d’habitude, le bonheur n’a pas duré longtemps : en août 2019 rompu définitivement et en février 2020 Ils ont conclu avec leur divorcer. Depuis lors, Miley Cyrus et Liam Hemsworth n’ont plus partagé de moments en public.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂