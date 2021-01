Qui sont les partenaires de Bridgerton dans la vraie vie

Le service de streaming Netflix ne s’arrête pas et continue de sortir des tubes qui deviennent des événements uniques dans le monde audiovisuel, et c’est ce qui s’est passé le mois dernier avec «Bridgerton», la série créée par Shonda Rhimes, identique à «Grey’s Anatomy», pour la plateforme. Nous avons récemment appris que le programme atteint le nombre record de 82 millions de ménages qui l’ont vu, remportant la médaille d’or de la plus grande série et montrant sa portée.

De quoi s’agit-il? « The Bridgertons est une série qui raconte d’un point de vue féministe une histoire d’amour pendant la période de régence au Royaume-Uni. La fiction explore la vie riche, drôle, triste, sexuelle, magnifique et même solitaire des femmes et des hommes de la haute société londonienne. . Tout cela est raconté par la position de la puissante famille Bridgerton « . (Sensacine)

Les acteurs ont fait un saut unique dans leur carrière, mais celui qui l’a le plus démontré était Page Regé-Jean, qui Il est passé de 79 mille followers sur son compte Instagram à aujourd’hui avec 4,2 millions. Il est clair que les téléspectateurs étaient ravis des protagonistes et veulent en savoir plus sur eux, et C’est pourquoi nous vous apportons un bilan de la vie sentimentale de ces artistes.

+ Les couples de Bridgerton dans la vraie vie: