Je suis Georgina: quand et à quelle heure la saison 2 est-elle diffusée sur Netflix

Le deuxième volet de la série Georgina, la petite amie de Cristiano Ronaldo, arrive sur la plateforme Netflix. Ici, nous vous dirons tout sur sa première.

©NetflixJe suis Georgina: quand et à quelle heure la saison 2 sera diffusée sur Netflix.

service de diffusion en continu Netflix a plusieurs séries documentaires qui captivent ses abonnés, mais l’année dernière a été une vraie surprise avec Je suis Georgina. Il s’agit d’une production qui suit de près la vie de Georgina Rodriguez Hernández, la mannequin et femme d’affaires qui a acquis une renommée mondiale en 2016 en tant que partenaire du footballeur Cristiano Ronaldo. La deuxième saison arrive bientôt. De quelle période?

La femme de 29 ans s’est également fait remarquer en tant qu’influenceuse, danseuse et mère de famille. Dès le premier volet, ce programme tente de montrer le personnage dans les coulisses avec ses aspects les plus intimes et en parcourant son entourage avec des anecdotes avec des voisins sympathiques et des visites de lieux qui ont marqué son enfance. D’autre part, elle se considère comme une « citoyenne du monde » pour être espagnole, étant née en Argentine et se considérant également portugaise.

+ À quelle heure je suis Georgina 2 premières sur Netflix

La deuxième saison de Je suis Georgina Il sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce jeudi 23 mars, comme ils l’avaient précédemment officialisé. Ce sera à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

« Je suis Georgina est un portrait émotionnel et approfondi de la femme derrière les couvertures, les photos, les histoires et les grands titres. Je suis Georgina révélera tous les aspects de sa vie, des plus publics et des plus connus partie à la plus personnelle. Nous vivrons avec elle son quotidien, sa maternité, sa relation, ses voyages, ses fêtes… Nous apprendrons à connaître qui est vraiment Georgina Rodríguez »mentionnez son synopsis.

Après être arrivée en janvier 2022 et avoir été un succès mondial, la série documentaire a été renouvelée pour une deuxième partie, dont le tournage a commencé en octobre de l’année dernière. Pour le moment, son intrigue est un mystère, mais on s’attend à ce qu’il voie davantage son séjour en Angleterre et l’accompagnement dans les problèmes de Cristiano à Manchester United, ainsi que le déménagement en Arabie saoudite, où ils se trouvent actuellement.

