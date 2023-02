Une femme dit que son groupe était «enfermé» dans un restaurant parce qu’un invité à son dîner d’anniversaire n’a pas payé sa facture

Nous avons tous entendu parler de manger et de se précipiter. Cependant, nous n’avons probablement jamais entendu parler de dîner et d’être barricadé.

C’est exactement ce qui est arrivé à un groupe de femmes dînant dans un restaurant après avoir fêté l’anniversaire de leur amie.

Le groupe de clients a été enfermé à l’intérieur du restaurant après que l’un des invités n’aurait pas payé sa facture.

L’incident a été filmé et publié sur TikTok par l’utilisateur @myhoneysmacks, où il a reçu plus de 230 000 vues.

Le groupe d’amis semble dîner dans un restaurant hibachi japonais, célébrant l’anniversaire d’un membre de leur groupe.

La vidéo commence par l’un des membres du personnel jouant du tambour tout en souhaitant un joyeux anniversaire à l’invité.

La séquence passe ensuite à une dispute intense entre le gérant du restaurant et les clients. L’utilisateur de TikTok affirme qu’ils ont été enfermés à l’intérieur du bâtiment après le départ d’un des membres de leur groupe avant qu’elle ne paie son repas.

« Ils m’ont enfermé dans le restaurant parce que quelqu’un au dîner n’a pas payé », ont-ils écrit dans le texte superposé de la vidéo.

« Elle n’a même pas mangé de légumes », peut-on entendre l’une des femmes dire au gérant alors qu’il exige que toute la nourriture soit payée.

La dispute continue, tous les membres du groupe se précipitant pour dire quelque chose au responsable en même temps.

« Etes-vous déjà venus ici ? » on l’entend leur demander.

« Je l’ai fait, c’est pourquoi je suis venu ici », lui dit une femme présumée être la fille dont c’est l’anniversaire.

Ils vont et viennent un peu, avant que le manager ne jette le groupe.

« C’est devant la caméra, tu agis comme ça ! » l’une des femmes l’avertit alors qu’ils partent.

La plupart des TikTokers pensaient que les clients avaient tort et que l’un d’eux aurait dû payer la facture de l’ami alors qu’elle ne l’avait pas fait.

« Je ne blâme pas le restaurant. Payez la facture de votre ami et demandez-lui de vous rembourser. Comme si ce n’était pas nécessaire », a commenté un utilisateur.

« C’est embarrassant. Vous êtes en colère contre le restaurant mais votre ami n’a pas payé ?? Vous êtes en colère contre les mauvaises personnes », a souligné un autre utilisateur.

« Pourquoi faites-vous tout cela ? Aux yeux des travailleurs, vous avez essayé de partir sans payer (ils ne connaissent pas les détails) », a écrit un autre utilisateur. « Payez puis combattez votre ami. »

Cependant, l’utilisateur de TikTok a affirmé dans la section des commentaires que son amie n’avait rien mangé et n’aurait donc pas dû payer.

« Attendez qu’un ami ait commandé/mangé de la nourriture et n’ait pas voulu payer ? Ne devrions-nous pas être en colère contre l’ami et non contre les propriétaires ? » un utilisateur a demandé. « Elle n’a jamais mangé », a répondu l’utilisateur.

Bien que les utilisateurs pensaient que l’invité faisait partie du dîner d’anniversaire, elle aurait dû payer une partie de la facture.

« N’a pas d’importance. Dans ces restaurants, si vous êtes assis, vous payez. Comment savent-ils qu’elle n’a pas mangé ? un utilisateur a écrit.

« Je suppose que vous avez fait une réservation et qu’ils ont fait un cours en fonction du numéro que vous leur avez donné », a souligné un autre utilisateur. « Tu dois encore payer. »

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.