Le dernier né de Photoshop est une IA capable de multiplier la résolution d’une photo par quatre et d’améliorer les détails

Adobe charge son programme de retouche photo le plus populaire, Photoshop, avec l’intelligence artificielle. Il prépare une fonction pour remplacer le ciel, permet de sélectionner automatiquement des sujets à partir d’une photo, applique des filtres intelligemment et maintenant l’entreprise s’assure que son logiciel est capable multipliez par quatre la résolution des photos sans perdre en qualité.

Adobe a baptisé cette nouvelle fonctionnalité « Super résolution« Il est déjà opérationnel dans Camera Raw 13.2 et sera bientôt disponible dans Lightroom et Lightroom Classic. Super Resolution utilise un modèle d’apprentissage automatique formé avec » des millions de photos « qui, selon Adobe, » peuvent agrandir intelligemment les photos tout en conservant les bords nets et de préserver les détails importants. «

Pourquoi plus de mégapixels?

Exemples de l’ensemble de données utilisé pour entraîner le modèle d’apprentissage automatique.

En termes simples, la super résolution est une fonctionnalité capable de convertir une photo de dix mégapixels en une photo de 40 mégapixels. Pour ce faire, Adobe a formé un modèle d’apprentissage automatique avec des millions et des millions de paires de blocs d’image haute et basse résolution, afin que le modèle puisse apprendre à augmenter la taille des images basse résolution.

Il s’agit essentiellement d’un réseau de neurones convolutif profond: pour déterminer comment échantillonner un pixel donné, le système analyse les pixels environnants pour obtenir le contexte. Les premiers résultats ne sont généralement pas bons, mais plus le modèle est alimenté et plus il a de paires d’images, plus il devient précis et plus il est capable de redimensionner la photo sans perte de qualité. Dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir comment le modèle fonctionne lorsqu’il est entièrement formé.

De haut à gauche en bas à droite, modélisez la progression de la formation.

Et pourquoi voudrions-nous plus de mégapixels? Après tout, il n’est pas rare que les mobiles d’aujourd’hui aient jusqu’à 108 mégapixels et que les appareils photo reflex numériques aient 24 mégapixels ou plus. Cela n’est peut-être pas toujours nécessaire, mais il peut y avoir des moments où oui. Certains exemples pourraient être d’anciennes photos, prises en basse résolution, que nous pouvons maintenant agrandir; ou des sujets photographiés de loin, qui perdent de la netteté lors de l’agrandissement de la photo.

Le résultat, du moins comme le montre Adobe, semble être vraiment bon. L’utilisateur n’a qu’à appuyer sur la commande en question et l’ordinateur renverra un nouveau fichier DNG avec la photo améliorée.

Toutes les modifications apportées au DNG d’origine seront transférées au DNG modifié. Pour l’instant ça a marché limité aux photos de 65 000 pixels de long et 500 mégapixels. Il fonctionne avec les fichiers RAW, mais aussi avec JPEG, PNG et TIFF. Comme nous l’avons dit, il est déjà disponible dans Camera Raw 13.2 et sera bientôt disponible dans Lightroom et Lightroom Classic.

Plus d’informations | Adobe