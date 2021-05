Christina Haack et la fiancée de Tarek El Moussa se célèbrent le jour de la fête des mères

Christina Haack et Heather Rae Young se célèbrent en cette fête des mères!

Haack et son ex-mari, Tarek El Moussa, partagent deux enfants: Taylor, 10 ans et Brayden, 5 ans. La star de «Christina on the Coast» a un troisième enfant, Hudson, avec son ex-mari, personnalité de la télévision britannique Ant Anstead.

La star de télé-réalité de 37 ans a reçu un magnifique bouquet de fleurs blanches de Young, la fiancée d’El Moussa, et la future belle-mère des enfants de l’ex-couple.

«Bonne fête des mères à la meilleure maman de tous les temps!» lire la note dans les fleurs. « Nous vous aimons tant! »

Christina Haack a partagé les fleurs que Heather Rae Young lui a envoyées le jour de la fête des mères.

Haack a partagé une photo du bouquet dans ses histoires Instagram, en écrivant: «Merci @heatherraeyoung ☺️❤️»

La mère de trois enfants a fait un geste similaire à Young, 33 ans, en lui envoyant également un bouquet de fleurs d’elle-même, de Taylor et de Brayden. La star de «Selling Sunset» a pris une photo des fleurs, les publiant sur ses histoires Instagram avec la légende: «Merci @christinahaack bonne fête des mères 💕.»

Heather Rae Young a également eu des fleurs!

En plus des belles fleurs qui lui ont été offertes par Young, Haack a reçu un adorable cadeau fait maison de son fils. La fillette de 5 ans a posé pour une photo sur son Instagram, souriant alors qu’il tenait fièrement son travail. Entourant un dessin d’une mère et d’un enfant, Brayden a répondu à quelques douces questions sur sa maman.

Le fils de Haack a répondu aux questions, en commençant par préciser que sa mère n’avait que 24 ans. Lorsqu’on lui a demandé ce que sa mère disait toujours avant de se coucher, il a écrit: «Je t’aime, bonne nuit.» Il a également révélé que sa mère riait quand il «faisait des blagues drôles» et qu’elle était vraiment douée pour «préparer le dîner et le déjeuner pour moi. «

Quant à son truc préféré à faire avec sa mère, eh bien, il faudrait que ce soit des «câlins». Et le dernier mais non le moindre, Brayden pense que le sac à main de sa mère est plein… d’argent!

« 24 ans et il aime mes paniers-repas médiocres – c’est une victoire win … Bonne fête des mères ❤️ », a-t-elle sous-titré le doux message.

El Moussa, 39 ans, a partagé une publication sur Instagram dimanche, rendant hommage à sa propre mère pour la fête des mères en plus de Young, qu’il a appelé la «maman bonus» de ses enfants.

«Bonne fête des mères à la plus grande maman du monde et bonne fête des mères à l’amour de ma vie, @heatherraeyoung ❤️», a-t-il commencé le message, poursuivant en partie: «Heather, je n’aurais pas pu demander une meilleure femme pour soyez la maman bonus de Tay et Bray… depuis le tout début, vous les avez toujours mis et leurs besoins en premier et voir le lien de vos hommes se renforcer au fil des ans fait de moi l’homme le plus heureux du monde. Je t’aime et j’aime notre famille. »

Haack et El Moussa se sont initialement séparés en 2016 et ont divorcé en 2018 après neuf ans de mariage. Haack a ensuite épousé son désormais ex-mari, Anstead, lors d’une cérémonie surprise à leur domicile de Newport Beach, en Californie, en décembre 2018. Ils ont annoncé en septembre dernier qu’ils se séparaient. En février, Haack a déclaré qu’elle abandonnait le nom de famille Anstead et avait repris son nom de jeune fille en l’honneur de sa grand-mère.

El Moussa a annoncé en juillet dernier que lui et Young se sont fiancés, posant la question alors qu’ils fêtaient leur premier anniversaire.

Depuis leur divorce en 2018, Haack et El Moussa sont tombés dans le rythme de la coparentalité de leurs deux enfants. Les co-stars de «Flip or Flop» ont donné aux fans un aperçu de leur vie après le divorce dans un épisode de la saison 9 en octobre dernier. Les ex ont passé du temps avec leurs enfants sur l’aire de jeux, y compris des jeux de tic-tac-toe ainsi qu’un scénario où leur fille prétendait être la propriétaire d’une boulangerie qui vend des pâtes.

L’année dernière, Young s’est ouverte à AUJOURD’HUI sur le fait de prendre soin de son «grand enfant» et d’être une maman bonus pour ses deux enfants.

«Je m’occupe maintenant de Tarek, qui est comme un grand enfant», a-t-elle partagé. «Et je m’occupe de deux enfants et je dirige une maison, j’équilibre le travail, et donc je pense qu’en ce moment je me rends compte que je peux être superfemme. Je le fais. Et je donne des accessoires aux mamans parce qu’être maman c’est le travail le plus difficile au monde. C’est tellement dur et je le fais. Donc je suis fier de moi. «

Young tourne actuellement « Selling Sunset », la série télé-réalité à succès de Netflix qui suit la vie d’agents immobiliers travaillant pour le courtier glamour du groupe Oppenheim dans les collines d’Hollywood.

« Le meilleur moment a probablement été de travailler avec Amanza (Smith) sur ce projet que nous avons réalisé », a déclaré Young, en réfléchissant à la dernière saison. «Et puis, vous savez, nous avons eu notre petit hoquet. Mais elle est une mère célibataire et je pense qu’elle voit comment je vais avec les enfants de Tarek, et devenir, comme, une ‘maman bonus’ – belle-mère. Et, vous savez, nous sommes vraiment liés à ce niveau. Je pense donc que construire cette relation avec elle et créer des liens autour de ce projet était probablement mon moment préféré. «