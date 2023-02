La réponse sincère de Brendan Fraser a été une surprise pour le directeur de The Whale

Brendan Fraser est toujours un coup de cœur. Et la réponse émotionnelle massive qu’il reçoit pour sa performance en tant que Charlie souffrant d’obésité morbide dans La baleine prouve à quel point les gens sont derrière lui. Depuis que l’acteur a reçu cette ovation émouvante à la Mostra de Venise, Fraser est devenu la célèbre star que tout le monde souhaitait qu’il soit. Les fans déversent leur amour et leur admiration pour son retour et ce qu’il a en réserve pour l’avenir. Il est honoré lors de cérémonies de remise de prix, à commencer par le TIFF Tribute Award, et ses interviews sont un joyau à regarder.





Cependant, Darren Aronofsky jamais vu cette vague de Brenaissance venir en louange pour son casting de Fraser dans La baleine. S’adressant à GamesRadar, Aronofsky a révélé qu’il n’était pas au courant de la vaste base de fans derrière Fraser avant de le choisir pour l’adaptation de la pièce acclamée de Samuel D. Hunter. Parlant de la réponse à la puissante performance de Fraser, Aronofsky a déclaré :

« Je n’avais aucune idée. Je n’avais vraiment aucune idée. Bien sûr, je savais qu’il avait fait beaucoup de travail, mais je ne savais pas qu’il y avait toute cette base de fans qui était folle, et ça a été incroyablement gratifiant parce que c’est comme crédit supplémentaire qui n’était pas du tout prévu. »

Au cours de la majeure partie de la dernière décennie, Fraser a dû faire face à une série de problèmes personnels qui l’ont tenu à l’écart du cinéma grand public. Cependant, il a fait un léger retour avec Patrouille du destin comme Cliff Steele et dans Steven Soderbergh Pas de mouvement soudain. Il a ensuite été choisi pour un second rôle dans Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune, conduisant à une couverture médiatique complète. Mais sa performance dans La baleine a augmenté de façon exponentielle son rapport et amplifié l’amour de ses fans pour lui. Et Aronofsky, qui a réalisé des drames comme Cygne noir, Le lutteuret Mère!n’était probablement pas préparé pour l’histoire de retour de la décennie.

Dans une autre interview, Fraser a révélé comment Aronofsky lui avait demandé de ne pas se lever pendant l’ovation du Festival du film de Venise à moins que le réalisateur ne le lui demande. Et plus tard, Fraser a occupé le devant de la scène à l’enseigne d’Aronofsky, marquant un moment inoubliable pour l’acteur et ses fans. Maintenant, Aronofsky et Fraser célèbrent le succès de leur film, qui a non seulement reçu des applaudissements pendant le festival, mais est également en tête du box-office à diffusion limitée.





L’avenir radieux de Fraser et sa première nomination aux Oscars

Brendan Fraser a récemment remporté le Critics Choice Award du meilleur acteur pour son rôle dans La baleine, offrant un discours d’acceptation émotionnel au public. De plus, il a reçu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur. Brendan Fraser est maintenant en lice pour les Oscars, et son histoire de retour fait de lui un choix potentiel pour la victoire cette année. Il est en concurrence avec Austin Butler, Colin Farrell, Bill Nighy et Paul Mescal.

La baleine a fasciné le public, avec des larmes et des sanglots remplissant le théâtre après la conclusion du film. Et ce genre de succès le place en tête de la course.

En plus de cela, Fraser attend la sortie des deux Les tueurs de la fleur de lune et Frères, marquant son retour officiel dans l’entreprise. Partageant l’écran avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans le premier, il sera intéressant de le voir dans un rôle de premier plan maintenant qu’il a fait ses preuves.