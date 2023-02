The Last of Us: Episode 4 Premiere Time sur HBO Max

HBO MAX

La série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey diffusera un nouveau chapitre sur la plateforme de streaming après la confirmation de la saison 2. Revoyez le calendrier de lancement dans chaque pays !

© HBOMaxPedro Pascal et Bella Ramsey jouent dans The Last of Us.

Un nouvel épisode de Le dernier d’entre nous est sur le point d’atteindre HBO Max. Il s’agit de Chapitre 4, qui apparaît après avoir révélé en profondeur l’histoire de Bill et Frank. Et c’est que la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey il a commencé à prendre des libertés créatives qui, heureusement, ont été très bien accueillies par les fans du jeu vidéo original. Quand sortira le nouvel épisode ?

Écrit par Craig Mazin et Neil Druckmance nouveau numéro reprendra l’histoire de Joel et Ellie. Il est connu pour être un survivant chevronné de l’infection qui a détruit la civilisation moderne il y a vingt ans. De son côté, il s’agit d’une jeune fille de 14 ans qui doit quitter une zone de quarantaine de contrebande. Tous deux dépendent l’un de l’autre pour traverser les États-Unis et conclure avec succès ce défi éprouvant.

Le premier épisode de Le dernier d’entre nous Il s’est avéré être le début le plus réussi de l’histoire de la plateforme de streaming, dépassant des phénomènes tels que Euphorie soit Maison du Dragon. Avec des chiffres encourageants et des critiques élogieuses, HBO Max a déjà confirmé la deuxième saison de ce drame qui devient de plus en plus convaincant.

+ À quelle heure l’épisode 4 de The Last of Us est-il diffusé ?

Si vous voulez voir le chapitre 4 de Le dernier d’entre nous Avant tout le monde, nous vous expliquons ici comment procéder. La prochaine version sera dimanche 5 février et sera intégré au catalogue de la plateforme de streaming la nuit. Ensuite, nous passons en revue les heures d’ouverture en fonction de chaque pays. Connaissez le vôtre !

20h00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21h00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22h00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

23h00 – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

+ De quoi parle l’épisode 4 de The Last of Us ?

HBO Max a déjà partagé la bande-annonce du quatrième épisode de Le dernier d’entre nous. Après que Joel et Ellie aient pris les objets nécessaires de la maison de Bill et Frank, ils partent enfin pour une tournée difficile. Désormais, ils se déplaceront en voiture et devront surmonter un itinéraire complexe. L’aperçu explique : « On découvrira quel est le plus grand défi sur le chemin de Joel et Ellie : les infectés ou les gens ». Regardez la vidéo suivante !

