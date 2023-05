Une enseignante de maternelle révèle les choses qu’elle ne fera « jamais » quand son propre enfant commencera l’école

Catimini Bermuda battle bébé garçon beige - Beige crin - Size: 12M

Une fois adopté, on ne le quitte plus de l'été. À la fois simple et coloré, les petits garçons ne souhaitent qu'une chose : l'enfiler !<br>Bermuda pour bébé garçon beige. Coupe droite. Twill de coton et élasthanne. 2 poches sur les côtés avec surpiqûres. 2 poches plaquées à rabat sur les cuisses, 2 poches au niveau des hanches et 2 poches plaquées à l'arrière. Taille contrastée réglable avec cordon à nouer. Badge Catimini à l'arrière.