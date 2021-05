« Attack on Titan »: personnages oubliés au fil du temps dans la série

Le manga de « Shingeki no Kyojin« Est arrivé à sa fin plus tôt cette année, mettant fin une fois pour toutes à l’histoire d’Eren Yaeger, de la Légion de la reconnaissance et des forces de la nation Marley, mais les fans de la série n’ont pas vu la fin de tout. Les personnages seulement suivi les principaux jusqu’au dernier moment.

Pour sa part, Hajime isayama a promis qu’une nouvelle édition pour le volume final du manga ajoutera du nouveau matériel qui élargit encore l’histoire finale de la série et remplit de nombreux espaces vides qui avaient été laissés inachevés, tels que la fin de « L’attaque des Titans » réellement.

Malheureusement, et comme déjà mentionné précédemment, il y a des personnages dont on ne sait rien après leur première apparition. Être juste, étaient importants à un certain moment de l’histoire, mais au fil du temps, ils ont été oubliés et même les fans ont cessé de poser des questions à leur sujet.

C’est pourquoi aujourd’hui nous apportons une liste de ces personnages oubliés de la franchise qui pourraient être traités de manière plus pertinente pour être pertinents dans l’histoire finale. De toute façon, « Shingeki no Kyojin« A dû sacrifier sa connaissance pour garder le feu des projecteurs avec Eren et la Légion de reconnaissance.

LES PERSONNAGES OUBLIÉS DE « SHINGEKI NO KYOJIN »

1. Karina Braun

Les personnages oubliés de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Karina Braun elle était la mère de Reiner et une Eldiana qui vivait dans la zone de détention. Elle croyait vraiment aux idéaux avancés par l’État de Marley, dont le plus important était l’autodégradation.

En ce sens, il est plus facile de comprendre l’adhésion zélée du Titan blindé leurs maîtres et leur volonté de trahir leurs amis après l’attaque du Château d’Utgard. Non seulement il risquerait de déshonorer son pays s’il échouait, mais il déshonorerait également ses propres parents.

2. Hitch Dreyse

Les personnages oubliés de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Attelage J’étais membre de la 104a et camarade de Marlowe. Elle est moins connue que ses pairs car elle n’a pas participé à de nombreuses missions importantes de la série, comme la bataille pour Shiganshina et l’incursion dans Marley.

Après le Gronder Oui Annie leonhart s’est libéré de sa prison de cristal, a essayé de prendre Attelage en otage pour faciliter leur évasion. Cependant, l’éclaireur a montré une capacité surprenante à la contrecarrer, jetant celle de Marley sur son dos et l’épinglant au sol.

3. Dimo ​​Reeves

Les personnages oubliés de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Dimo Reeves était un marchand qui a fait ses débuts en essayant de pousser un énorme chariot à travers l’un des rares goulots d’étranglement dans le mur intérieur lors de l’invasion de Shiganshina. Sa cupidité a mis en danger de nombreuses vies innocentes et aurait pu faire de nombreuses victimes si ma maison n’est pas intervenu.

Heureusement, il a exprimé des remords pour ses actes et a accepté d’aider le Légion. Lorsque Eren Il a été placé en garde à vue, lui a passé en contrebande un couteau afin qu’il puisse activer la forme Titan si nécessaire. Kenny Ackerman était conscient de la loyauté de Reeves et rapidement décapité à la première occasion.

4. Marcel Galliard

Les personnages oubliés de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Marcel était de loin le candidat Guerrero le moins discuté compte tenu de sa courte durée de vie. Ymir l’a dévoré presque immédiatement une fois que les espions de Marleyan ont infiltré Paradis, sacrifiant sa vie pour sauver Reiner.

Alors que Porco et même Braun lui-même invoquent souvent son nom, son manque de présence physique fait de lui un personnage impassible que beaucoup de fans de la série ont oublié depuis le flashback de ses débuts.

5. Frieda Reiss

Frieda Reiss avait le pouvoir du Titan fondateur (Photo: Wit Studio)

Des neuf titans, Frieda Reiss était de loin la moins connue, car elle a été tuée peu de temps après avoir été présentée dans un flashback de Grisha Jaeger. Sa seule présence en dehors de cette rencontre était à travers ses brèves interactions avec Histoire révélant leur destin fatal.

Les détails de sa disparition seraient clarifiés plus tard, lorsque Eren se connectera avec Ymir à travers de Zeke. Utiliser la vraie puissance de Attaquer le Titan, a convaincu son père d’assassiner toute la famille Reiss pour pouvoir hériter du Fondateur dans le futur.

6. Père Nick

Les personnages oubliés de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Le pasteur pseudo était un fanatique qui affirmait que les murs de Paradis ils devraient être laissés seuls, sans rien pour les monter. Bien qu’au départ, il ait semblé que ses croyances découlaient d’un dogme religieux, il a ensuite été révélé qu’il connaissait simplement la vérité sur le Gronder et de quoi étaient faites les frontières.

Malgré ta présentation obstinée, pseudo Il a une tolérance incroyablement élevée à la douleur et une immense force spirituelle. Il n’a pas été intimidé par les menaces de Hange ou ceux du Police militaire, même comme ils l’ont torturé à mort.

7. Isabel Magnolia

Les personnages oubliés de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Avant Levi rejoint la légion, il vivait dans la zone la plus vulnérable de Paradis avec Isabel et ses autres camarades. Son caractère pétillant offrait un joli contraste avec le sien, et elle a suivi Ackerman au service de Erwin Smith quand le moment est venu.

Malgré l’aptitude que Isabel démontré avec l’équipe de manœuvre, un pur titan l’a tuée lors de sa première mission officielle. Levi Il a été dévasté par cela et n’a montré aucun scrupule pour les dommages émotionnels que sa mort avait sur sa psyché. Lorsque Erwin essayé de lui dire de récupérer, Ackerman il se jeta sur lui avec une intention meurtrière.

8. Dhalis Zachary

Zhachary n’a pas vraiment apprécié la vie de ses subordonnés et beaucoup de ses actions l’ont conduit à être tué par une explosion. (Photo: Crunchyroll)

Dhalis zacharet supervisé le procès de Eren dans un tribunal militaire après que sa nature titanesque ait été révélée. À la demande de Erwin Smith, lui a permis d’aller avec le Légion de reconnaissance sous prétexte qu’il continuerait d’être un atout de l’Etat.

Cette décision s’avérerait fatale plusieurs années plus tard. Après l’invasion de Marley et l’incarcération subséquente de Eren, il y a eu des émeutes dans les rues pour réclamer sa libération. Les Jaegeristas ont manipulé le bureau de Zachary Avec une bombe qui réclamerait sa vie

9. Udo

Udo est mort en essayant de sauver Zofia (Photo: MAPPA Studio)

Comme Gabi, udo était un candidat pour hériter de la Titan blindé. Férocement perspicace et intelligent, il comprenait la corruption de Marley, bien qu’il ait reconnu qu’ils traitaient toujours les Eldiens relativement bien avec la plupart du monde qui les voyait comme des monstres ou des alliés du diable.

Il serait écrasé par des débris lors de l’attaque de Eren à Marley, à l’horreur de Gabi. Cela validerait la propagande que vous avez entendue sur les habitants de Paradisquelles que soient les circonstances entourant l’invasion, la forçant à monter sur le zeppelin de la légion et à assassiner Sasha.