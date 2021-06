Britney Spears : des moments où "Pop princesse" a été mal compris

« Pop princesse« , Britney Spears, va avoir 40 ans, avec une carrière pleine de des hauts et des bas Oui scandales qui n’a rien à voir avec son Musique. Cette fois c’est le jugement de son tutelle la remet dans les tendances de l’actualité et réseaux sociaux. Mais peut-être que beaucoup ont oublié le polémiques du chanteur dans lequel il a été indiqué sans savoir tout ce qu’il y avait derrière, nous avons dressé pour vous une liste des moments où Britney Spears a été mal comprise.







Après le crise de santé mentale subi par la chanteuse en 2008, le tribunal a donné le pouvoir de sa succession et d’autres aspects de sa vie à son père, Jamie Spears. Britney veut retrouver son autonomie, alors ses fans la soutiennent dans la campagne #FreeBritney (Free Britney), qui a été rejoint par des stars comme Paris Hilton Oui Miley Cyrus.

Après la sortie du documentaire Encadrer Britney Spears, le public en savait plus que litige de tutelle, montrait aussi une partie de ses scandales que peu connaissaient, en plus de donner une vision de la constante surveillance publique auquel il a été soumis, qui est à l’origine du #LoSentimosBritney

Des moments où Britney Spears a été mal compris

1. La presse l’a traitée comme une adulte

Dans une émission télévisée dans laquelle le chanteur semblait promouvoir « ...Bébé encore une fois « en 1999, le présentateur a commenté : « Il y a un sujet dont nous n’avons pas discuté et dont tout le monde parle ». Le chanteur a demandé : « De quoi s’agit-il? » et la réponse qu’il reçut fut : « Vos seins ».

Il y a peut-être plus de 20 ans personne n’a été scandalisé, mais maintenant, il n’y a pas besoin d’explications supplémentaires pour se rendre compte qu’une question comme celle-ci dans un programme télévisé était inappropriée et un moment inconfortable pour une jeune Britney de seulement 17 ans.







2. Des questions inconfortables

Quand sa relation avec Justin TimberlakeIls lui ont demandé s’il avait couché avec elle. Pour elle, les questions étaient différentes, ils l’ont interrogé s’il avait fait quelque chose de mal pour qu’il la quitte.







3.- Baiser avec Madonna

Le baiser entre Britney et Madonna dans les 2003 MTV Awards Il a monopolisé les premières pages, cependant il y avait un sujet qui ressortait et c’était la réaction de Justin. Les caméras n’ont pas hésité à tourner au moment où Christina Aguilera a embrassé Madonna, elles ont voulu enregistrer l’ex de Britney.







« Savez-vous pourquoi ils l’ont fait ? Ils ont tourné la caméra pour avoir la réaction de Justin [Timberlake]. C’était une image de la réaction de Justin. Ils étaient en couple, mais quand même, c’était un peu bas »Christina elle-même a déclaré dans une interview, selon ET Online.

4.- Britney « pelona »

2007 est peut-être la pire année pour Britney Spears, elle avait 25 ans, avait deux enfants, un divorce en cours et les lunettes du paparazzi sur. Son ex-mari Kevin Federline a demandé aux tribunaux la garde complète de leurs enfants, une situation qui a conduit la chanteuse à sombrer dans la dépression.

C’est la raison pour laquelle sa famille l’a admise dans une clinique de réadaptation, mais deux jours plus tard, la star a décidé de quitter l’endroit et d’aller dans un salon de coiffure à Los Angeles et de se raser.

Quelques jours plus tard, la chanteuse est apparue chez Federline, avec l’intention de voir ses enfants, mais n’ayant aucune réponse, elle a perdu le contrôle. A ce moment-là, elle a été harcelée par la presse et Britney a déchargé toute sa tristesse et sa colère en frappant sa voiture avec un parapluie. paparazzi.

La presse et le public se sont retournés contre elle, à en juger par la perte de contrôle et la remise en question de sa santé mentale, ce que peu savaient, c’était la dépression qu’elle traversait.

5. Ses photos de bikini

En 2019, Britney Spears accusait les paparazzi d’avoir édité les images dans lesquelles elle apparaissait dans bikini lui faire du mal et la faire paraître « grosse ». Il a donc partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il expliquait : « Ce que personne ne se demande, c’est si les photos vendues par les paparazzis sont fausses ou s’ils prennent des dispositions pour en faire des nouvelles. Dans les photos publiées il semble que je pèse 10 kilos plus qu’aujourd’hui. C’est comme ça que je suis maintenant, et je suis maigre comme une aiguille. Qu’est-ce qui est réel ? «

6. L’origine du « signal Britney »

La chanteuse s’est rendue au Mexique pour donner un concert en 2002, depuis son arrivée, la presse a commencé à la persécuter et les photographes se sont approchés de sa voiture pour « demander un salut », elle en réponse a montré le majeur, ce geste a été baptisé comme » Le Britney Signal ».







Beaucoup ont affirmé que Britney lui disait « Va te faire foutre » à ses fans, pourtant après en avoir appris plus sur son histoire, tout indique qu’il ne faisait que montrer son agacement contre le harcèlement de la presse.

Maintenant, la recherche de retrouver son indépendance a conduit aux mèmes et au ridicule, mais aussi à beaucoup de soutien de ses fans, le même soutien dont la chanteuse a eu besoin à plusieurs reprises dans sa carrière.

De quel autre moment controversé vous souvenez-vous de « La princesse de la pop » ?