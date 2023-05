Une associée aux ventes de Gucci a été licenciée après avoir publié un article sur son premier jour de travail

IBM ThinkPad T15g i7-11850H Station de travail mobile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core i7 32 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD NVIDIA GeForce RTX 3080 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Noir

<b>G, pour traitement graphique intensif</b><br/> La station de travail mobile ThinkPad T15g Gen 2 offre des performances élevées pour les charges de travail à forte intensité graphique.<br/>Avec un choix de puissantes cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX associées à des options de processeurs allant jusquaux modèles Intel® Core i9 de 11e génération ou Intel® Xeon®, équipés de la technologie vPro®, cette station de travail permet de sacquitter de tâches difficiles comme peu dautres savent le faire.<br/>Elle est parfaite pour les médias, les divertissements, le développement de jeux, lAR/VR et dautres environnements sollicitant fortement les ressources graphiques.<br/><br/><br/><b>Affichage exceptionnel et son amélioré</b><br/> Avec létalonnage des couleurs en usine et le Dolby Vision HDR présents dans de nombreuses options décran, la station de travail mobile ThinkPad T15g Gen 2 de 39,62 cm (15,6") offre des images nettes et claires.<br/>Choisissez entre un écran tactile UHD OLED HDR500 True Black ou une dalle Full HD à grand angle de visualisation.<br/>De plus, le système de haut-parleurs Dolby Atmos® orientés vers le haut crée une expérience audio tellement précise que vous avez limpression dassister aux réunions et enregistrements en personne.<br/><br/><br/><b>Effectuez vos tâches à la vitesse de léclair</b><br/> Configurez jusquà 6 To de stockage SSD M.2 PCIe Gen 4 NVMe le plus récent sur la station de travail mobile ThinkPad T15g Gen 2 pour lire, écrire et stocker des données rapidement.<br/>Profitez dune connexion de périphériques plus rapide via deux ports USB-C Thunderbolt 4.<br/>Et avec une mémoire rapide pouvant atteindre 128 Go à 3 200 MHz, mettez votre système à lépreuve du multitâche et faites en sorte que vos applications qui nécessitent beaucoup de mémoire y accèdent plus vite.<br/><br/><br/><b>Offrez-vous encore plus de puissance</b><br/> Le système T15g Gen 2 intègre notre paramètre de Mode Ultra-Performance mis à niveau, qui vous permet dexploiter tout son potentiel et de doper ses performances.<br/>Nous avons également optimisé la ventilation et la saturation thermique pour que votre appareil puisse toujours fonctionner rapidement et efficacement, quel que soit le mode que vous utilisez.<br/><br/><br/><b>Vos données et votre système sont constamment protégés</b><br/> Vous pouvez faire pleinement confiance à la station de travail ThinkPad T15g Gen 2 pour protéger vos données stratégiques grâce à ThinkShield, notre suite intégrée de solutions de sécurité.<br/>Un lecteur dempreintes digitales Match-on-Chip chiffre vos données biométriques.<br/>De même, avec le module dTPM (discrete Trusted Platform Module), vous avez lassurance que vos données sensibles restent votre propriété.<br/>Et même si votre système venait à être corrompu, lautoréparation du BIOS le restaurerait à un état antérieur et sûr.<br/><br/><br/><b>Cest la vie</b><br/> Comme pour tous les portables ThinkPad, nous testons la conformité de la...