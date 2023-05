Sans costumes d’époque : comment sont les acteurs de « La promesse » dans la vraie vie

Un des facteurs de succès de « La promesse » est sa distribution variée, composée d’acteurs prestigieux et de jeunes talents. Les rôles principaux ont été tenus par Ana Garcés, Eva Martín et Manuel Regueiro, mais les personnages secondaires se sont également démarqués et ont gagné l’affection du public, comme cela s’est produit avec Arturo SanchoXavi Lock, Sara Molina, Carmen Asecas, entre autres. La série RTVE, qui se déroule en 1913, a dépeint une époque allant des lieux aux vêtements.

Par conséquent, la public Il s’est habitué à voir les acteurs en costumes et robes d’époque, même avec des coiffures très caractéristiques de la Espagne le siècle dernier. Ces transformations d’apparence ont été notoires, en particulier pour les acteurs suivants et leurs images dans la vraie vie.

A QUOI RESSEMBLENT LES ACTEURS DE « LA PROMESA » DANS LA VRAIE VIE ?

Ana Garcés

Ana Garcés est l’actrice de Jana, le personnage principal de « The Promise ». La jeune femme a un secret : retrouver son frère et venger la mort de sa mère. L’interprète porte généralement cheveux lâches comme son personnagemais il garde un look plus décontracté, sans la rigidité des coiffures de la série, et s’habille avec désinvolture sur ses photos.

Ana Garcés, la protagoniste de « The Promise », est une actrice de 23 ans (Photo : Ana Garcés / Instagram)

Eva Martin

Tandis que Eva Martín donne vie à la marquise de Luján, la femme qui rend la vie misérable à Jana. L’actrice espagnole, pour sa part, maintient une coiffure courte dans sa vie de tous les jours, mais avec plus de liberté au niveau de sa coiffurequi peuvent être ondulés ou aussi droits, comme on le voit sur leurs réseaux sociaux.

L’actrice espagnole baisse son masque (Photo: Eva Martín / Instagram)

Manuel Regueiro

Manuel Regueirol’acteur de Alonso Lujan dans » The Promise « , il conserve une apparence similaire à celle de son personnage, bien qu’il n’ait pas la même moustache de l’époque de la série. L’artiste porte généralement une chemise, mais sans le costume spécial qu’il utilise comme l’un des responsables du programme télévisé.

Manuel Regueiro en photo pour ses réseaux sociaux (Photo : Manuel Regueiro/ Instagram)

Arturo Sancho

En tant, Arturo Sanchoqui donne vie à Manuel Lujan, a plusieurs différences entre son apparition dans la vraie vie et celle de son personnage dans la fiction espagnole. La célébrité apparaît généralement sur les photographies sans la moustache caractéristique du protagoniste de « The Promise » et les cheveux la portent aussi généralement un peu plus longtemps.

Arturo Sancho posant avec ses lunettes de soleil (Photo : Arturo Sancho / Instagram)

Marie Castro

Marie Castropour sa part, est l’actrice qui joue pia adarré et il a aussi un changement radical pour interpréter son personnage de « La promesse ». Car l’artiste, dans la vraie vie, a les cheveux longs, contrairement à la coiffure collectionnée qu’elle montre dans la série Espagne. Castro apparaît également dans des vêtements décontractés ou de gala, selon ce que l’occasion justifie.

María Castro posant de manière amusante un jour de vacances (Photo : María Castro / Instagram)

Antonio Vélasquez

Antonio Vélasquez Il a un aspect similaire à celui montré dans « La promesse » comme Mauro Moreno. Dans son quotidien, celui qu’il montre sur les réseaux sociaux, on le voit avec une coiffure similaire à celle de son personnage, mais aussi avec des cheveux courts ou avec d’autres looks que son métier d’interprète exige. Il apparaît généralement dans des vêtements sombres et à côté de sa moto.

L’acteur espagnol avec sa moto (Photo: Antonio Velázquez / Instagram)

Carmen Flores

Carmen Flores est l’actrice qui donne vie à Simona Martínez et porte généralement ses cheveux détachés, ce qui lui donne une autre apparence par rapport à son personnage, qui porte toujours ses cheveux relevés à cause de son travail à « La promesse ».

L’actrice fait partie de « La promesse », le nouveau succès du réseau TVE (Photo: Pepa del Pozo / Instagram)

Carmen Asecas

Carmen Asecas a l’air très différent quand elle quitte les vêtements d’époque de « La promesse ». L’actrice de Catherine de Lujan Elle s’affiche sur les réseaux sociaux avec des photographies plus artistiques et des vêtements plus confortables. Concernant sa coiffure, Carmen a aussi les cheveux courts et longs, mais sans le style qu’exige la production télévisée.

L’actrice Carmen Asecas a eu une grande performance à la télévision avec « La Promesa » (Photo: Carmen Asecas / Instagram)

Xavi Lock

Xavi LockDe son côté, il préfère porter ses cheveux bouclés plus librement, sans la coiffure attachée et gélifiée de Curro dans « La Promesse ». En dehors des costumes, l’interprète s’affiche en tenue décontractée sur les réseaux sociaux. Il porte également des chemises ou montre ses attributs physiques les jours ensoleillés.

L’acteur s’est démarqué en tant que neveu de la Marquesa de Luján dans « La Promesa » (Photo : Xavi Lock / Instagram)

Sarah Molina

Sara Molina a également un look différent de celui de son personnage dans « The Promise »: Maria Fernández. La jeune artiste a les cheveux plus longs et plus lâches que son rôle dans la série RTVE. Bien qu’elle n’ait pas de réseaux sociaux, l’interprète s’est exhibée pour son agence avec des vêtements de tous les jours ou avec des costumes nécessaires à ses pièces.

Sara Molina en pull noir (Photo : Mayte Ortega)

Amparo Pinero

Amparo Pineroactrice de Martine de Lujan, a généralement les cheveux longs comme son personnage dans « The Promise », mais pas aussi compact qu’il en a l’air à la télévision. L’artiste varie généralement l’apparence de ses cheveux et les a même pris courts pour d’autres productions. Sur ses photos, il a un look plus décontracté.

Amparo Piñero posant avec des lunettes noires (Photo : Amparo Piñero / Instagram)

marga martinez

Finalement, marga martinezQui est-ce Petra Arcos dans « La Promesse », a les cheveux les plus longs et les plus ondulés de la vraie vie, contrairement aux cheveux coupés de son personnage dans la série RTVE. L’actrice porte habituellement un maquillage sobre mais précis, qui diffère de son rôle à la télévision.

Marga Martínez aux cheveux ondulés (Photo : Deunouve Creative Agency)

FICHE TECHNIQUE DE « LA PROMESSE »