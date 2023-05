La PS5 a déjà vendu plus de 38 millions d’unités

Xerox C315 Imprimante recto verso sans fil A4 33 ppm, PS3 PCL5e/6, 2 magasins Total 251 feuilles

TRAVAILLER À DOMICILE : Idéale pour les petites équipes de travail ou les bureaux à domicile qui ont besoin d'une technologie adaptée à de petits espaces, facile à configurer. L'imprimante couleur multifonction Xerox C315 est idéale pour tous ceux qui recherchent une imprimante couleur tout-en-un compacte et fiablePERFORMANCES EXCEPTIONNELLES : Imprimante sans fil couleur, avec vitesses d'impression pouvant atteindre 35 pages par minute/33 pages A4 par minute, impression recto verso automatique, capacité papier de 250 feuilles et qualité image haute résolutionSIMPLICITÉ ET CONNECTIVITÉ : Avec le Wi-Fi intégré pour Apple AirPrint, le service d'impression Mopria et l'impression sur Chromebook, l'imprimante C315 est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'imprimer avec un large éventail de périphériques mobiles. Grâce à l'installation simple, vous êtes immédiatement opérationnelSÉCURITÉ TOTALE : Des fonctions de sécurité complètes assurent une protection contre les cybermenaces, en sécurisant l'accès et en protégeant les documents et données sensiblesINTELLIGENCE INTUITIVE : La simplicité dicte la productivité avec les pilotes d'impression Xerox et Xerox Print & Scan Experience, en éliminant les tâches complexes telles que le redressement automatique, la numérisation des reçus et le rognage automatique des images <b>Enfin, une imprimante aussi efficace que vous.</b><br/><br/>Limprimante couleur Xerox C315 abordable est conçue pour les environnements agiles et rapides, les bureaux à domicile, qui ont besoin dune imprimante couleur capable de tenir le rythme plus que soutenu.<br/>Facile à configurer avec le logiciel Xerox® Smart Start et prête à travailler directement dès que vous la déballez.<br/>Ce périphérique a été conçu pour les environnements dimpression à haute demande, avec une interface utilisateur à écran tactile couleur 2,4 pouces, le chargeur automatique de documents de 50 feuilles, limpression recto verso automatique sur papier au format Letter et Legal, et une capacité papier standard de 250 feuilles.<br/>Les fonctionnalités sans fil et Wi-Fi Direct intégrées vous permettent dimprimer directement depuis les appareils mobiles et les tablettes.<br/>Limprimante C315 est un appareil à toute épreuve.<br/>Elle est conçue pour un volume dimpression mensuel recommandé de 1 500 pages, avec un processeur 1 GHz à double cur, une mémoire vive de 2 Go, des vitesses dimpression allant jusqu'à 35 pages par minute/33 pages A4 par minute.<br/>Faites-en plus avec Xerox Workflow Central en option : convertir des documents dans dautres langues, transformer des messages manuscrits en documents texte partageables, créer des fichiers audio à partir du papier pour les écouter en déplacement, biffer automatiquement des informations confidentielles et convertir les numérisations en applications Microsoft Office.<br/>Avec sa certification EPEAT, la C315 respecte tous les critères de conception, production, rendement énergétique et recyclage.<br...