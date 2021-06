Michael Bolton a déjà gardé Paula Abdul – voici comment cela s’est passé

À Hollywood, vous ne savez jamais où votre prochaine connexion avec l’industrie sera établie.

Peut-être que cela pourrait même arriver pendant que vous faites du baby-sitting accidentellement – ​​comme lorsque le futur lauréat d’un Grammy, Michael Bolton, a trébuché pour s’occuper du futur hitmaker / juge « American Idol » Paula Abdul.

Saviez-vous que Michael Bolton a déjà gardé Paula Abdul ? Getty Images

Bolton a rejoint Andy Cohen sur Radio Andy de SiriusXM cette semaine et a raconté comment tout s’est déroulé ensemble. « Sa sœur aînée sortait avec mon guitariste et j’écrivais des chansons, je les faisais des démos pour essayer d’obtenir un contrat d’enregistrement à LA », a-t-il déclaré. (Bolton, 68 ans, est de 10 ans l’aîné d’Abdul.)

« Nous voulions sortir un soir et nous avons réalisé que nous ne pouvions pas parce que nous ne pouvions pas quitter Paula – la petite sœur de notre amie, sa petite sœur – ne pouvait pas la laisser seule », a-t-il poursuivi. « Donc, cela s’est transformé en la perception que nous gardions pour elle. Nous étions tous coincés à la maison en gros. »

OK, donc ce n’était pas le traditionnel concert de baby-sitting à 12€/heure !

Abdul se souvenait des choses à peu près de la même manière lorsqu’elle a visité « The Kelly Clarkson Show » plus tôt cette année, avec une petite torsion. « Ma sœur aînée, Wendy, était de très bonnes amies avec Michael », a-t-elle expliqué, notant qu’il était un auteur-compositeur en herbe du Connecticut (encore appelé Michael Bolotin) qui venait à LA pendant les étés.

« Il avait sa petite amie, qui a fini par être sa femme plus tard, Maureen », a ajouté Abdul. « Nous étions tous ensemble et je serais dans mon uniforme Brownie et personne ne voulait garder et nous obligerions Michael à (le faire) … Michael devrait faire du babysitting. »

Alors, comment l’a-t-elle évalué en tant que gardienne? Eh bien… pas si chaud.

« C’était la pire baby-sitter, parce que tout ce qui l’intéressait était la musique », a-t-elle déclaré.

Mais cela ne l’a pas gênée de travailler avec lui quelques années plus tard. Bolton a dit à Cohen qu’il l’avait appelée à l’improviste et avait demandé au chorégraphe alors établi de chorégraphier l’une de ses vidéos. Abdul a dû sembler un peu dubitatif que les Michael Bolton voudrait l’embaucher, alors il a ajouté : « Eh bien, qui d’autre vous appellerait un « petit gosse » ? » Et elle a dit : ‘Oh, mon Dieu, c’est toi.' »

Michael Bolton « se heurte » à Paula Abdul lors d’un enregistrement de l’émission spéciale télévisée « Grammy Living Legends Gala » à Los Angeles en 1989. Michael Ochs Archives / Getty Images

Après cela, ils se sont reconnectés. « J’ai adoré la croiser dans l’entreprise », a-t-il déclaré.

Ce qui prouve bien qu’être une baby-sitter moche n’a que très peu à voir avec votre futur succès musical !