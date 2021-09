Premières images du manga Dragon Ball Super 76

Avant l’arrivée du manga Dragon Ball Super 76 et après les brouillons de Toyotaro, les premières images de ce chapitre tant attendu sont filtrées.

Le 20 septembre, nous aurons le manga Dragon Ball Super 76 officiellement en espagnol. Mais d’abord ne perdons pas l’habitude, et c’est qu’après avoir montré les brouillons de Toyotaro les spoilers de Dragon Ball Super 76 arrivent avec leurs premières images.

Certaines de ces images sont de meilleure qualité que d’autres. Par exemple, nous voyons plus de combats entre Vegeta et Granola. Les brouillons se sont terminés par un Son Goku sauvant Vegeta au dernier moment, mais il semble qu’après, il revienne avec la forme Mega Instinct ou Ultra Ego et se retrouve au sol.

Mention spéciale aux dernières images dans lesquelles on voit un flash-back de Granola avec sa mère puis de Monite, un Namekian de la planète Céréale, mentionnant Bardock, le père de Son Goku.

Spoilers Dragon Ball Super 76

Les premières pages sont celles qui ont été vues dans les brouillons.

Granola attaque constamment Vegeta jusqu’à ce qu’il perde sa forme « Ultra Ego » ou « Mega Instinct ».

Lorsque Granola est sur le point de l’achever (Vegeta), Goku apparaît en Super Saiyan Blue et frappe Granola au visage, l’éloignant de Vegeta.

Goku dit à Vegeta qu’il va maintenant s’occuper de Granola, mais Vegeta ne l’accepte pas et donne un coup de pied à Goku.

Vegeta s’approche de Goku et lui dit de ne pas interférer, puis frappe Goku au visage.

Alors qu’ils se disputent, Granola s’approche de Vegeta et essaie de lui percer le ventre avec la paume de sa main.

Son Goku réagit à temps et pousse Vegeta avec une onde de choc. Le granola ne parvient qu’à égratigner un peu Vegeta.

Vegeta percute une maison et semble inconscient.

Le saiyan Goku et Granola continuent de se battre.

Granola se déplace rapidement vers le dos de Goku. Goku le remarque et renforce son cou.

Granolah frappe Goku au cou. Goku revient à sa forme normale et tombe inconscient au sol.

Granola part en pensant qu’il a vaincu Goku, mais Goku fait semblant et lance une balle de ki dans le dos de Granola.

Granolah est en colère, alors il essaie de percer l’abdomen de Goku avec sa main.

Cependant, Goku utilise le même truc qu’avant, il renforce son abdomen et arrête l’attaque de Granola. Il frappe alors Granola dans l’estomac.

Vegeta se réveille et voit que Goku et Granola se battent toujours.

Bien que Goku affronte Granola, il jette Goku au sol. Goku revient à sa forme normale.

Le grand Vegeta dit à Goku de le laisser se battre, Goku accepte et lui demande de ne pas mourir.

Vegeta redevient « Ultra Ego », ce qui surprend Granola.

La bataille se déplace vers la ville des Sugarians. Granola dit à Vegeta d’aller ailleurs, mais Vegeta l’ignore.

La bataille continue avec acharnement. Granola frappe Vegeta et il lui mord le bras.

Le Ceresian jette Vegeta au sol, puis marche sur ses bras (de cette façon, Vegeta ne peut pas bouger) et tire plusieurs attaques de ki à bout portant jusqu’à son visage.

Granola est assis sur le sol parce qu’il est épuisé.

Soudain, un mur d’une maison s’effondre et Granola voit une mère Sugarian à l’intérieur avec son fils. Ils regardent Granola avec terreur.

Un petit flashback Granola commence. Nous le voyons être un garçon qui fuit la ville que le Saiyan a attaquée.

Granola entre dans une église et rencontre sa mère.

Ils s’embrassent tous les deux, mais un bruit les interrompt et ils voient quelque chose de terrifiant.

Retour au présent Vegeta se lève et un Granola enragé le frappe, l’envoyant hors de la ville.

Granola est sur le point de finir avec Vegeta. Il commence à concentrer son énergie sur une boule de ki géante.

Vegeta est épuisé mais prêt à essayer de résister à l’attaque.

Vegeta est épuisé mais prêt à essayer de résister à l’attaque. Son Goku court vers eux mais il est également épuisé.

Soudain, un vaisseau spatial apparaît à pleine vitesse à côté de Goku. A l’intérieur se trouve le Namekian Monite et le vaisseau est piloté par le robot de Granola, Oatmil.

Goku essaie d’arrêter Granola mais n’y parvient pas.

Monite ouvre le vaisseau spatial et appelle Granola. Il est surpris de voir Monite.

Goku attaque Granola et arrête son attaque.

Le navire atterrit et Monite sort.

Monite : « Il y a 40 ans, celui qui nous a sauvés était un Saiyan nommé Bardock. »

ARGUMENT DE MANGA

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

DERNIERS CHAPITRES DU MANGA