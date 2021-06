Un vrai gros meurtrier notoire aurait été révélé par un ancien agent du FBI

Depuis plus de deux décennies, le meurtre d’une star du rap Le notoire BIG a fait l’objet de nombreuses théories et questions, mais très peu de réponses quant à savoir qui était responsable de sa mort prématurée. Maintenant, un agent du FBI à la retraite a fait des allégations suggérant qu’il sait qui était derrière le meurtre et pourquoi il a été mis en place.

Phil Carson, un ancien agent du FBI qui a enquêté sur l’affaire pendant deux ans, a déclaré dans une interview au New York Post que le coup avait été arrangé par Suge Knight, le fondateur de Death Row Records, en représailles au meurtre de Tupac Shakur. Une autre révélation de l’ex-agent était que la cible du hit n’était pas en fait Notorious, de son vrai nom Christopher Wallace, mais son collègue rappeur et fondateur de Bad Boy Records, Sean « Puff Daddy » Combs.

Bien qu’il soit facile de rejeter ces affirmations comme l’opinion d’une seule personne, en particulier lorsqu’un crime n’est pas résolu depuis plus de vingt ans, les allégations de Carson ont été étayées par deux cinéastes qui ont affirmé avoir eu accès à des documents judiciaires qui corroborent tout. Si c’est vrai, alors ce sont les réponses qui ont été recherchées par beaucoup depuis mars 1997 lorsque le rappeur, également connu sous le nom de Biggie Smalls, a été abattu à l’âge de 24 ans.

Carson a déclaré que Knight, qui purge actuellement une peine de 28 ans de prison pour meurtre dans une affaire de délit de fuite, a payé Amir Muhammad, également connu sous le nom de Harry Billups avant de changer de nom lorsqu’il a rejoint la Nation of Islam, pour éliminer le rappeur dans le cadre de la querelle East Coast-West Coast. Muhammad serait à nouveau connu sous le nom de Billups et travaillerait actuellement en Géorgie en tant qu’agent immobilier.

Dans son interview, Carson a déclaré: « Toutes les preuves indiquent Amir Muhammad. C’est lui qui a appuyé sur la gâchette. Il y en a eu beaucoup d’autres qui ont aidé à l’orchestrer. [and] lui a permis d’appuyer sur la détente. J’avais la preuve que des agents du LAPD étaient impliqués et j’ai été fermé par le LAPD et les avocats de la ville de Los Angeles. «

Les affirmations de Carson ne sont en fait pas nouvelles, car Muhammad est soupçonné d’être impliqué dans la mort du rappeur depuis de nombreuses années. Le meurtre de Wallace a eu lieu six mois après la fusillade de Tupac Shakur, dont la mort est également restée non élucidée pendant près de 25 ans. Tupac Shakur a été tué à Las Vegas, quelques heures après avoir regardé un match de boxe de Mike Tyson. Le meurtre a immédiatement soulevé des inquiétudes quant à la sécurité d’un coup de vengeance sur l’entourage de Bad Boy Records. Six mois plus tard, il a semblé que les inquiétudes se sont avérées vraies, quand alors qu’il voyageait dans un entourage de trois voitures, son véhicule a été sous le feu d’une autre voiture qui s’est arrêtée à côté d’eux quand ils se sont arrêtés à un feu rouge.

Don Sikorski, qui était producteur exécutif du film Cité des mensonges, qui mettait en vedette Johnny Depp et Forest Whitaker dans le rôle du détective Russell Poole et d’un journaliste fictif qui unissent leurs forces pour rechercher la vérité derrière le meurtre notoire, a déclaré que lui et le réalisateur Brad Furman avaient eu accès aux documents d’une poursuite civile intentée. par la famille de Wallace contre le LAPD. Il a dit: « Toutes les réponses sont en noir et en continu. Quand vous les lisez [sealed] documents, il existe des preuves accablantes qui indiquent exactement qui a commis le meurtre et pourquoi [the LAPD] couvert. «

Cité des mensonges devait initialement sortir aux États-Unis en septembre 2018, mais a été retiré par le distributeur. Saban Films a finalement acquis les droits du film et l’a sorti en mars de cette année. Cette histoire est née à The Jasmine Brand.