Corrigez la couleur et la luminosité de votre ordinateur portable avec cette application Windows cachée

Pendant des mois, mon ordinateur portable Lenovo Yoga C940 a semblé me ​​jouer des tours.

Une minute, l’écran serait agréablement lumineux, mais le passage à quelque chose avec un fond sombre provoquait une baisse progressive du contraste, donnant à l’écran une apparence presque crasseuse. Je pouvais même voir le changement intervenir lors du passage d’une application à une autre, comme si certains paramètres de luminosité automatique tournaient constamment mal, mais le menu Paramètres de Windows n’offrait aucune solution évidente.

Finalement, cependant, j’ai trouvé la source du problème. Un programme appelé Intel Graphics Command Center, qui contient une vaste gamme de boutons et de molettes virtuels pour ajuster l’apparence de l’écran de votre ordinateur portable, est caché dans les récents ordinateurs portables Windows alimentés par Intel. Après avoir effectué quelques petits ajustements dans ce programme, les problèmes de luminosité de mon ordinateur portable ont disparu.

Mon Lenovo Yoga n’est pas le seul ordinateur portable Windows à rencontrer ce genre de problèmes. En tant que critique d’ordinateurs portables pour 45secondes.fr, j’ai également rencontré des problèmes de luminosité automatique avec plusieurs autres ordinateurs portables Lenovo et avec le Razer Book 13. Si vous rencontrez des problèmes de luminosité automatique sur votre ordinateur portable Windows, c’est peut-être la solution que vous recherchez. .

Dans tous les cas, l’application Graphics Command Center d’Intel vaut le coup d’œil. En jouant avec ses différentes options de couleur et de contraste, vous pouvez améliorer l’apparence de l’écran de votre ordinateur portable.

Comment résoudre les problèmes de luminosité automatique de Windows

Pour lancer l’application Intel Graphics Command Center dans Windows 10, cliquez simplement sur le bouton Démarrer et tapez Intel, qui devrait faire apparaître le centre de commande graphique comme première option. Vous pouvez également le trouver en faisant défiler jusqu’à la section « I » de votre liste d’applications par ordre alphabétique.

Jared Newman / IDG Si vous avez un ordinateur portable récent avec Intel à l’intérieur, l’application Graphics Command Center doit être préchargée.

Lorsque vous lancez l’application pour la première fois, Intel annoncera quelques fonctionnalités liées aux jeux. Ignorez-les et sélectionnez plutôt le Système onglet sur la barre latérale gauche (ou, si l’application s’exécute dans une petite fenêtre, l’icône qui ressemble à quatre carrés). En haut de l’écran, sélectionnez l’onglet qui dit Pouvoir.

Jared Newman / IDG Le paramètre d’efficacité énergétique d’Intel peut entraîner des changements de contraste drastiques en fonction de ce qui est affiché à l’écran.

Pour empêcher votre ordinateur portable de modifier lui-même les niveaux de contraste, regardez dans la section Paramètres d’alimentation et modifiez le niveau d’efficacité énergétique sur 1.

Vous pouvez également désactiver tous les paramètres d’efficacité énergétique dans ce menu, ainsi que Commutation dynamique du taux de rafraîchissement ou alors Prolongez la durée de vie de la batterie pour les jeux options en haut, mais j’ai trouvé que la simple réduction de l’agressivité du curseur de visibilité des images d’Intel fait assez bien le travail.

La modification de ces paramètres épuisera-t-elle la batterie de votre ordinateur portable? Pas du tout. En fait, mes tests ont montré que la sélection des paramètres d’efficacité énergétique d’Intel conduisait à un augmenter dans la vie de la batterie.

Mon premier test consistait à boucler la vidéo 4K open source Larmes d’acier—La même vidéo que celle que nous utilisons dans le test d’épuisement de la batterie de 45secondes.fr — à la luminosité maximale sans son sur mon Lenovo Yoga C940. Avec le paramètre d’efficacité énergétique d’Intel à son niveau par défaut 4, l’ordinateur portable a duré 10 heures et 36 minutes. Avec le rendement énergétique réglé au niveau 1, l’ordinateur portable a duré 10 heures et 53 minutes.

J’ai également créé ma propre vidéo pour simuler le type de fluctuations de contraste qui m’avaient tant dérangé au départ. Cette vidéo a capturé l’écran de mon bureau alors qu’il basculait entre les arrière-plans clairs et sombres toutes les 10 secondes. Dans ce test, l’ordinateur portable a fonctionné pendant 11 heures et 9 minutes au niveau d’efficacité énergétique par défaut d’Intel 4, mais a duré 12 heures et 46 minutes avec le niveau d’efficacité énergétique 1.

L’augmentation du niveau d’efficacité énergétique est censée réduire la qualité de l’image, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie, mais dans mon cas, le contraire était vrai. Bien que votre kilométrage puisse varier selon l’ordinateur portable et le cas d’utilisation, il est prudent de dire que le logiciel d’efficacité énergétique d’Intel n’améliore pas de manière significative la durée de vie de la batterie. Cela peut même être contre-productif.

45secondes.fr a contacté Intel pour obtenir des commentaires et a reçu cette déclaration: «La technologie Intel Display Power Saving (DPST) réduit la consommation d’énergie des PC mobiles en réduisant le rétroéclairage du panneau de l’ordinateur portable tout en maintenant la qualité à l’écran. Les utilisateurs peuvent remarquer cet effet au travail lors du basculement entre les applications et le support en mode batterie. Nos partenaires OEM peuvent modifier le comportement par défaut du DPST comme bon leur semble. Sur certains ordinateurs portables, DPST peut être désactivé dans les paramètres graphiques Intel. Au fil du temps, nous continuerons à améliorer les performances de DPST pour offrir de meilleures expériences mobiles. »

Comment régler la couleur et le contraste de votre ordinateur portable

Tant que vous consultez l’application Intel Graphics Command Center, prenez une minute pour visiter l’onglet Affichage (ou cliquez sur l’icône du moniteur d’ordinateur lorsque l’application s’exécute dans une petite fenêtre). De là, cliquez sur le Couleur et vous verrez un menu pour ajuster la luminosité, le contraste, la teinte et la saturation de votre écran.

Jared Newman / IDG L’application Intel vous permet également d’affiner les couleurs d’affichage, comme vous le feriez sur un téléviseur.

Avant de commencer à essayer d’effectuer des ajustements, cliquez sur le bouton Personnalisé en haut pour créer un nouveau profil de couleur, puis attribuez un nom au profil. Maintenant, essayez de régler les niveaux de luminosité, de contraste, de teinte et de saturation dans ce menu. Basculer le Toutes les couleurs L’option pour la luminosité et le contraste vous permet également d’ajuster les intensités de couleur individuelles.

J’ai constaté que moins c’est plus, et que quelques petites modifications peuvent apporter une grande amélioration à l’apparence de votre écran. Si vous souhaitez restaurer les paramètres intégrés de votre ordinateur, cliquez simplement sur le bouton Défaut boîte en haut de ce menu.

Jared Newman / IDG Assurez-vous de faire défiler vers le bas de ce menu pour les options de teinte et de saturation.

L’application Intel Graphics Command Center propose d’autres options, telles qu’un menu de paramètres d’image spécifique à la vidéo, un outil de capture et la possibilité de définir des raccourcis clavier pour la rotation de l’écran. Vous pouvez les éviter en toute sécurité, car aucun d’entre eux n’est presque aussi utile que les paramètres d’alimentation et les options de couleur de l’application.

Pour être clair, aucun de ces paramètres n’est nouveau. Intel Graphics Command Center a été lancé il y a quelques années en tant qu’évolution de l’ancien panneau de contrôle graphique d’Intel. Intel dit que c’est censé être beaucoup plus simple à utiliser et à comprendre.

Malheureusement, les fournisseurs d’Intel et de PC semblent s’être un peu emportés dans leur zèle pour une meilleure autonomie de la batterie, en préchargeant les ordinateurs portables avec des paramètres de gestion de l’alimentation qui font plus de mal que de bien. Si vous avez commencé à soupçonner que votre propre ordinateur portable vous joue des tours, recomposer ces paramètres pourrait bien être la solution.

