Fortnite reviendra sur iOS via le nouveau service de jeu cloud GeForce Now de Nvidia

Le célèbre concepteur de GPU Nvidia a lancé une nouvelle application Web de jeu en nuage pour son service GeForce Now. Désormais, les utilisateurs iOS pourront jouer à des jeux même s’ils ne sont pas disponibles au téléchargement sur Apple Magasin d’applications et cette liste comprend Fortnite. Dans un blog d’entreprise, Nvidia a déclaré que la version bêta de GeForce Now est actuellement diffusée sur iOS Safari et que tous les plus de 5 millions d’utilisateurs enregistrés du service peuvent ouvrir GeForce Now dans Safari mobile à l’aide de leur iPhone ou iPad. Les membres pourront profiter de jeux PC comme Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2 Beyond Light, Shadow of the Tomb Raider et plus encore sur leurs iPhones ou iPads.

Suivant Tiff d’Epic Games avec Apple, Fortnite sera à nouveau disponible pour les utilisateurs iOS une fois qu’il sera lancé sur la plate-forme GeForce Now. «Aux côtés de l’incroyable équipe d’Epic Games, nous travaillons pour activer une version tactile de Fortnite, ce qui retardera la disponibilité du jeu», lit-on dans le blog.

Expliquant la nécessité de développer la version tactile, l’article ajoute que si la meilleure expérience de la bibliothèque GeForce Now peut être utilisée sur mobile avec une manette de jeu, «le toucher est la façon dont plus de 100 millions de joueurs Fortnite ont construit, combattu et dansé leur chemin pour Victory Royale ».

Le final Fortnite le jeu serait un streaming cloud Fortnite expérience mobile optimisée par GeForce Now, selon l’entreprise. Sans préciser la date de sa sortie, Nvidia a promis de lancer prochainement Fortnite sur iOS Safari.

De plus, les propriétaires de Mac et de Chromebook pourront désormais découvrir le jeu viral Among Us, tout comme les joueurs sur PC. Actuellement, il y a plus de 750 jeux dans la bibliothèque GeForce Now avec Nvidia réclamant des ajouts hebdomadaires. Les joueurs intéressés peuvent s’inscrire pour devenir membre fondateur de GeForce Now ici.

