Qui sont les partenaires de Who Killed Sara dans la vraie vie

Il s’agissait d’une série de plus pour faire partie de l’énorme bibliothèque du service de streaming Netflix, mais Qui a tué Sara? est devenu l’un des contenus les plus réussis de la plateforme cette année. Avec sa deuxième saison sortie le 19 mai, il a tout en sa faveur pour surpasser La Casa de Papel et continuer sur la voie du triomphe. Nous savons que vous êtes déjà fan de cette production et vous voulez sûrement en savoir plus sur les acteurs, c’est pourquoi ici nous vous invitons à rencontrer vos partenaires dans la vraie vie. Épingle de sûreté!

+ Qui sont les couples dans Who Killed Sara? dans la vie réelle

– Fatima Molina (Clara)

Elle est très active sur les réseaux sociaux, aime dessiner et passe du temps avec ses sœurs. Elle sort avec Erick Sandoval, un ancien diplômé de La Academia, un programme dans lequel ils se sont rencontrés et ont officialisé la relation.

– Ana Lucía Domínguez (Sofía de Lazcano)

Née à Bogotá, en Colombie, elle a participé à un autre grand projet tel que Pasión de Gavilanes. Elle a épousé David Alberto García en 2001, mais ils ont divorcé deux ans plus tard. En 2008, elle a épousé Jorge Cárdenas et dans les réseaux vous montrez votre bonheur.

– Claudia Ramírez (Mariana Toledo de Lazcano)

L’actrice de 57 ans a plusieurs participations et en 2001 elle a pris la décision de se consacrer pleinement à sa famille. Elle est actuellement mariée au père de ses enfants, Juan et Alejandro, dont le nom n’est pas connu.

– Alejandro Nones (Rodolfo Lazcano)

De Caracas, au Venezuela, il a enregistré son nom dans diverses productions, telles que La Piloto. Dans le passé, il avait une relation avec l’actrice Adriana Louvier, mais à l’heure actuelle, on ne sait pas s’il a un partenaire caché ou s’il est célibataire.

– Eugenio Siller (Chema Lazcano)

Jusqu’à présent, aucun partenaire officiel de l’acteur n’est connu, bien qu’il y ait de nombreuses rumeurs de son environnement. On dit qu’il était avec le chanteur Litzy et qu’il a aussi eu quelque chose avec Maite Perroni, mais cela n’a pas été confirmé.

– Luis Roberto Guzmán (Lorenzo Rossi)

Nous sommes ici en présence de l’un des cas d’acteurs qui préfèrent ne pas parler de leur vie privée, il n’y a donc pas de données précises sur les couples actuels ou passés. Bien qu’il soit actif sur Instagram, il n’a pas montré grand-chose sur sa vie privée.

– Carolina Miranda (Elisa Lazcano)

L’actrice de 30 ans, née au Mexique, avait eu une relation avec Michel Duval dans le passé, mais ils ont rompu en 2019. Elle serait actuellement en couple avec Julio Ron, un concurrent sur Guerreros 2020, mais ce n’est pas le cas. confirmé.

– Manolo Cardona (Álex Guzmán)

Depuis 2012, l’acteur entretient une relation avec Valeria Santos, avec qui il s’est marié et ils ont deux enfants: Gael Cardona et Guadalupe Cardona.

– Andrés Baida (Rodolfo Lazcano)

L’interprète qui s’est entretenu en exclusivité avec Spoiler il y a quelques semaines est vu accompagné de ses amis sur les réseaux sociaux, mais il n’y a pas de rumeur ni de confirmation sur un couple, on pense donc qu’il est célibataire.

– Polo Morín (jeune Chema Lazcano)

L’acteur de 30 ans a révélé à ses followers à travers les réseaux qu’il était en couple avec le jeune Bernardo Abascal, passionné de natation. Selon ce qu’ils montrent sur Instagram, ils passent beaucoup de temps ensemble et adorent voyager.

– Leo Deluglio (jeune Álex Guzmán)

Comme d’autres cas sur cette liste, on ne sait rien d’une relation pour le moment, on pense donc qu’il est célibataire.

– Ximena Lamadrid (Sara)

Le joueur de 24 ans, qui joue le protagoniste du drame Netflix, est en couple avec Juan Pablo García depuis 2020. On peut les voir partager des moments sur les réseaux et des messages tendres sont dédiés.