Le Dr Dre contraint de payer 100 millions de dollars à son ex-femme Nicole Young alors que leur divorce est enfin réglé

Le Dr Dre et son ex-femme Nicole Young auraient finalisé leur règlement de divorce et cela comprend un sacré paiement.

Le producteur de musique, rappeur et fondateur de Beats by Dre a accepté de payer 100 millions de dollars à Mme Young.

Leur longue et amère bataille pour le divorce a duré 18 mois et Dre, de son vrai nom Andre Young, devra débourser 50 millions de dollars maintenant et 50 millions de dollars l’année prochaine.