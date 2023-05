L’étoile originale de la petite sirène fait l’éloge d’Ariel de Halle Bailey et prend en charge les paroles de chansons mises à jour

Kérastase Elixir Ultime L'Huile Originale 100 ml

L'huile de soin capillaire à effet brillant immédiat lisse les cheveux et leur assure souplesse et parfum de longue durée. De plus, il prend soin de la fibre capillaire et offre un effet anti-frizz et une protection contre la chaleur jusqu'à 230°C. Contient de l'huile de marula, de camélia, d'amla, d'argan, de maïs.enveloppe vos cheveux 24h/24 dans un voile parfuméoffre une protection anti-frizz de 96hProtection contre la chaleur jusqu'à 230 °Cfait briller vos cheveux jusqu'à 48hréduit les pointes fourchues et les longueurs de cheveux casséspermet une souplesse immédiaterend vos cheveux visiblement plus doux et plus faciles à peignerApplication : vous pouvez utiliser l'huile capillaire comme apprêt avant le coiffage. Il suffit d'appliquer deux à trois coups de pompe avec les mains dans les cheveux. L'huile peut également être utilisée comme finition de coiffage pour donner un peu plus de brillance aux cheveux secs.