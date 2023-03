Un spin-off de Snowfall est en début de développement avec la rumeur selon laquelle Gail Bean reprendrait son rôle

Pendant des années, Chute de neige a gardé le public en haleine tout en regardant la navigation habile de Franklin Saint (Damson Idris) sur l’épidémie de crack dans les années 1980 à Los Angeles. Du trafiquant de drogue local au caïd de la cocaïne qui est au lit avec la CIA, Chute de neige présente un ventre de la culture américaine qui a changé à jamais la communauté noire. Et bien que la série approche à la hâte de sa fin de partie climatique, le public peut bientôt s’attendre à une continuation de l’univers que le regretté Jean Singleton créé. Par date limite, un Chute de neige spin-off est actuellement en préparation avec Gail Bean selon la rumeur, elle reprendrait son rôle de Wanda.

L’exclusif mentionne que le Chute de neige spin-off en est actuellement aux premiers stades de développement chez FX. En tant que personnage préféré des fans et le plus amélioré de la Chute de neige univers, Wanda est un excellent choix pour servir de lien entre les deux séries. Dans l’état actuel des choses, aucune autre représailles de personnages de la série originale n’a été confirmée ou mentionnée pour le prochain Chute de neige-expansion de l’univers.

Le projet est prévu pour être une continuation des événements de Chute de neige et se déroulera dans les années 1990 à Los Angeles. Dans le contexte de South Central, la série prévoit de montrer le passage de la communauté de l’ère du crack à un quartier transformé par le début de l’industrie du gangsta rap et fortement influencé par la présence toujours croissante des tristement célèbres gangs de rue, Bloods et Crips. . La série a le potentiel d’explorer une transition réelle qui s’est produite à cette époque au sein de la communauté noire où l’ère du crack a finalement été dépassée par une nouvelle épidémie, la culture des gangs. Selon des sources, le public peut s’attendre à de nouveaux personnages principaux avec Wanda servant de lien entre Chute de neige et son successeur.

Nouveau venu dans le Chute de neige univers Malcolm Spellman (Empire) a été recruté pour écrire le pilote et servira également de producteur exécutif. Les EP de retour incluent Dave Andron, qui est Chutes de neige co-créateur et showrunner, Trevor Engelson, Michael London, Tommy Schlamme et Julie DeJoie. Le spin-off à venir donne également crédit à Chutes de neige deux autres co-créateurs Singleton (à titre posthume) et Eric Amadio ainsi que son producteur Evan Silverberg.





Gail Bean se sent comme si le voyage de Wanda met en valeur les nombreuses saisons de la vie

Chute de neige est imprégné de personnages dynamiques et complexes qui ont tous énormément grandi depuis le début de la série en 2017. Chaque personnage a finalement été transformé – pour le meilleur ou pour le pire – par l’épidémie de crack qui a ravagé les années 1980 à Los Angeles. Mais Gail Bean’s Le personnage, Wanda Bell, a commencé dans un rôle récurrent en tant qu’intérêt amoureux de Leon Simmons, son arc de développement en couches au fil des saisons est celui qui jette une réflexion sur les individus ordinaires qui combattent quotidiennement la toxicomanie et les démons de leur passé. De plus, cela parle également des oscillations de la vie entre les moments les plus bas et les périodes de hauts.

Dans la dernière saison, Bean dépeint habilement le parcours de guérison de Wanda en tant que survivante de l’épidémie de crack qui tente d’aller de l’avant malgré que d’autres lui rappellent ses actions passées. Cependant, c’est sa persévérance et son chemin vers l’amour de soi et l’acceptation qui ont profondément résonné auprès du public et cimenté Wanda en tant que personnage à part entière au sein de Chute de neige. Dans une récente interview de Shadow and Act, Bean a exprimé ses sentiments sur la représentation d’un personnage avec un voyage mouvementé et sur la façon dont l’arc de Wanda reflète les nombreuses phases de la vie.

« Jouer Wanda est en fait très revigorant car son arc est si beau qu’il permet aux autres de voir la gamme et la variété en moi. Je disais à quelqu’un avant que Wanda est le soulagement comique de la série et qu’elle a aussi des parties lourdes et des parties qui donnent à réfléchir. Elle est [battling] dépendance et elle est aussi l’intérêt amoureux et le personnage d’à côté. Il y a tellement de rôles en un avec Wanda. Donc, je ne pense en aucune façon que ce soit un rôle qui me caractériserait. Au contraire, ce rôle crée de la longévité dans ma carrière. Je suis donc très reconnaissant pour cela. C’est un rôle stimulant dans le sens où vous traversez tant de phases dans la vie, mais je m’en réjouis.

Le public peut rattraper son retard Chute de neige sur Hulu avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine le mercredi jusqu’à la conclusion épique de la série le 19 avril.