The Mandalorian : Qui est Moff Gideon ?

guerres des étoilesles fans attendent actuellement avec impatience un nouvel épisode de la semaine après semaine 3e saison depuis Le Mandalorien sur le service de streaming Disney+ contrairement à. Les événements dramatiques récents autour de la planète Mandalor amènent le grand antagoniste Moff Gideon (Giancarlo Esposito) de la série au centre.

On revisite ici le personnage et son lien avec l’univers Star Wars.

Le de Giancarlo Esposito (« Breaking Bad ») grand méchant de la série populaire « The Mandalorian » est apparu dans la première saison. Il est responsable d’être des chasseurs de primes Din Djarine violé la guilde en cherchant cela Kind alias Baby Yoda alias Grogu pas livré à Moff Gideon comme convenu. Au lieu de cela, les deux sont depuis en fuite de Gédéon et ses sbires impériaux.

Gédéon était à l’époque de Empire Galactique un officier supérieur dans le Bureau de la sécurité impériale (ISB en abrégé) et a atteint le rang de Moff. Pendant ce temps, il a contribué à la Grande purge de Mandalore impliquée, la planète natale des fiers Mandaloriens, qui ont été en grande partie anéanties au cours du processus. Certains des chasseurs de primes ont échappé au massacre et vivent dispersés dans toute la galaxie, tout comme Din Djarin.

© Lucasfilm/Disney

A cette époque, Gideon devrait être en possession du légendaire sabre noir (Dark Sabers), le symbole de statut le plus important d’un Mandalorien. Gideon a réussi à échapper aux poursuites de la Nouvelle République en ayant sa propre exécution pour crimes de guerre pendant la Bataille d’Endor simulé

En tant que chef de guerre dans la lointaine Bordure Extérieure de l’Empire souterrain, Moff Gideon apprend l’existence de l’enfant, dont le sang est d’une grande importance pour lui. Avec l’aide de Le scientifique du clonage Dr. Pershing il projette sur la planète volcanique Nevarro en se basant sur analyses de sang le origine du pouvoir explorer. Son objectif est de les utiliser pour des clones utilisant des transfusions sanguines.

Au fur et à mesure que la série progresse, de plus en plus de motifs et de plans de Moff Gideon et de ce qui reste de l’Empire sont révélés. Après être déjà mort dans la saison 2 Soldats noirs réactivé, les rumeurs d’un retour de l’Empereur dans « The Mandalorian » se répandent.

Dernier point mais non le moindre inquiet La mystérieuse disparition de Moff Gideon pour l’attention, dont transport de prisonniers a été attaqué et depuis lors, il n’y a plus aucune trace de lui. Étant donné qu’aucun corps ne s’est présenté, il devrait être clair que le chapitre Moff Gideon nous occupera. Espérons que le prochain épisode de The Mandalorian sur Disney+ offrira plus de clarté.

Moff Gideon est également un personnage jouable dans le jeu Galaxie des héros par Electronic Arts. De plus, il appartient à Star Wars : Série noiredisponible dans le commerce depuis le début de la production en série.