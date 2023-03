Jodie Turner-Smith a réfléchi à la possibilité de rejoindre Jennifer Aniston et Adam Sandler pour Murder Mystery 2 : « J’ai adoré »

Tel que rapporté par PEOPLE, star Jodie Turner Smith a récemment réfléchi à son expérience de travail aux côtés de Jennifer Aniston et Adam Sandler dans Netflix Meurtre mystérieux 2. Selon le Après Yang comédienne, elle a juste « adoré » l’expérience. « J’ai déjà dit à tout le monde que je voulais faire le prochain », a révélé Turner-Smith.





Tout en discutant avec PEOPLE pour le numéro de cette semaine, le Reine et Mince star a dit : « Je ne dirais pas que c’est ma première comédie. J’ai l’impression Bruit blanc était une comédie. Et j’ai aussi fait un petit film intitulé Citron il y a des années, réalisé par Janicza Bravo. »

Cependant, le mannequin britannique a noté que « c’est ma première entrée dans l’univers cinématographique de la comédie de Jennifer Aniston et d’Adam Sandler, ce qui est majeur. »

Jodie Turner-Smith a déclaré que jouer son personnage de Murder Mystery 2, la comtesse Sekou « était si amusant »

Chez Netflix Meurtre mystérieux 2, Turner-Smith joue la comtesse Sekou. La star a dit : « Elle était tellement marrante. J’ai adoré me pencher dans cette c——–et être tellement exagérée, mais aussi très ancrée parce que c’est qui elle est. C’est comme si c’était sa vérité. »

Pourtant, même si la star britannique aimait jouer la comtesse, Turner-Smith a noté que son comportement ne ressemblait en rien à celui de son personnage. Elle a déclaré: « Je pense que je suis beaucoup plus gentille et gentille que la comtesse. J’aime dire aux gens de belles choses et les soulever, alors qu’elle est immédiatement mécontente. »

En plus de son nouveau film Netflix, cette année a également marqué le dixième anniversaire de la carrière d’actrice de Turner-Smith, qui a commencé avec un rôle mineur dans HBO’s Vrai sang en 2013. Elle a déclaré : « Un succès du jour au lendemain de 10 ans. J’essayais juste de comprendre. Je n’avais pas tant de succès en tant que mannequin. Je me suis dit : ‘Je vis à Hollywood. Je devrais me soumettre à des jobs d’actrice. ‘ »

Tout en réfléchissant sur son rôle dans Vrai sangle Anne Boleyn La star a noté: « C’était l’une de ces choses où je me suis soumis et c’est devenu cette chose récurrente en quatre épisodes. Et donc c’était comme ce moment de ma vie où je me disais: » C’est ce qui se passe quand je jette ça là.’ Et nous y voilà. C’est tellement incroyable pour moi. »

De nos jours, en plus de sa carrière florissante, la star britannique est mariée à l’acteur Joshua Jackson et est maman de la fille de deux ans du couple.

Turner-Smith a déclaré: « Je n’avais aucune idée de la direction dans laquelle j’allais aller ou de ce qu’il adviendrait de moi, mais je pensais juste que je n’avais rien à perdre et tout à gagner en faisant simplement confiance. Et une chose à propos de moi « , elle ajoute, « si je mets des efforts et une intention derrière quelque chose, je crée des résultats. »