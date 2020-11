PS5: c’est la taille de la première mise à jour du firmware

Tandis que le PS5 sort officiellement le 12 novembre aux USA et dans d’autres régions du monde, nous devons attendre quelques jours de plus dans ce pays jusqu’au 19 novembre. Si vous faites partie des chanceux qui ont été assez rapides pour pré-commander la nouvelle console Sony à l’avance, vous devriez faire livrer la PlayStation 5 à temps pour la sortie la semaine prochaine.

Cependant, ce n’est pas encore tout à fait certain, car MediaMarkt et Saturn, par exemple, récemment E-mails ont envoyé aux pré-commandes. Il est possible que la date de livraison du 19 novembre ne puisse pas être respectée exactement. Cependant, il n’y a pas d’informations plus spécifiques à ce sujet pour le moment.

La première mise à jour du firmware pour la PS5 est disponible

Mais même si vous obtenez réellement la console livrée à temps, considérez que la configuration de la console, y compris l’installation d’une mise à jour initiale du micrologiciel, vient avant le plaisir.

Mais vous n’avez pas à vous en soucier trop. Après tout, la mise à jour est juste terminée Taille de 870 mégaoctets et ne devrait pas vous retarder trop longtemps même avec une ligne légèrement plus lente. Tout comme sur la PS4, vous démarrez le téléchargement via le tableau de bord de la console.

Selon Sony, les mises à jour sur la PS5 devraient être plus rapides que sur la PS4 prend place.

« Le téléchargement et l’application des mises à jour du logiciel de jeu sur la console PS5 devraient généralement être plus rapides que sur la console PS4 car la taille des données des mises à jour et des correctifs est gérée plus efficacement. »

Des installations plus rapides et plus petites à l’avenir

Grâce au SSD intégré, les longs processus de copie de fichiers avec la PS5 devraient définitivement appartenir au passé. De plus, certains jeux offrent la fonction «Installation préférée», qui vous permet de choisir quelle partie d’un jeu doit être installée en premier. Par exemple, vous pouvez décider si seule la campagne solo ou uniquement le mode multijoueur est installée.

Sur le PS4 est-ce déjà dans le cas de Call of Duty: Guerre moderne possible et vous pouvez, par exemple, le désinstaller après avoir joué à travers la campagne afin de regagner de l’espace de stockage puis vous concentrer sur le multijoueur. En fin de compte, cependant, il appartient au développeur respectif dans quelle mesure cette fonctionnalité est prise en charge dans leurs titres.

On ne sait pas encore quels changements la première mise à jour du micrologiciel entraînera.

À propos, il est intéressant de noter que le contrôle du ventilateur PS5 de Sony peut toujours être optimisé grâce à de telles mises à jour du firmware. Nous avons résumé tous les détails sur ce sujet pour vous dans cet article:

