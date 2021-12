Quelle est la probabilité qu’Alec Baldwin soit reconnu coupable ?

Les répercussions de l’accident sur le plateau de Rouiller qui a mis fin à la vie de Hutchins Halyna Pas encore fini. Alors que les enquêtes se poursuivent, Alec Baldwin s’est entretenu avec le journaliste George Stephanopoulos dans une émission spéciale d’une heure sur abc qui était intitulé « Alec Baldwin non scénarisé » (Alec Baldwin non scénarisé). Après l’avant-première qui a été vue mercredi, dans laquelle l’acteur a assuré qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette, l’intégralité de l’interview a pu être visionnée hier soir.

Dans ce contexte, Baldwin il a évoqué les possibilités d’être inculpé pour l’accident. Jusqu’à présent, deux plaintes ont été déposées contre la production de Rouiller, dont l’une a été réalisée par le script superviseur, Mamie Mitchell, qui a signalé directement Baldwin en tant que personne responsable de la mort du directeur de la photographie, Hutchins Halyna. Dans sa première présentation, Mitchell a clairement indiqué que l’artiste ne peut « cacher » et déléguer la responsabilité de l’accident à quelqu’un d’autre.

« Des gens qui m’ont dit, même au sein de l’État, qu’il est hautement improbable que je sois inculpé de quelque chose de criminel. », a-t-il assuré Baldwin. Il convient de noter que le procureur du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, n’a pas encore exclu cette possibilité et attend des enquêtes pour donner des résultats plus concluants sur l’accident qui s’est produit au Bonanza Creek Ranch le 21 octobre.

Dans l’interview, l’acteur a également expliqué comment le coup de feu avait été tiré et a affirmé qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette. « J’ai martelé le pistolet et j’ai dit (à Hutchins) ‘Tu peux le voir? Pouvez-vous le voir ? ‘J’ai lâché le marteau et le pistolet a explosé.’, a-t-il souligné. Puis il a vu comment Hutchins il était à terre, et pendant un instant il crut s’être évanoui. Comme il s’en souvient, il lui a fallu près d’une heure pour sortir de son état de choc et comprendre ce qui s’était passé.

La santé mentale d’Alec Baldwin

Depuis que la nouvelle du terrible accident a été révélée, outre les détails sur l’explication et l’intérêt de savoir qui était responsable de la mort de HutchinsCertains ont commencé à poser des questions sur la santé mentale de l’acteur. Non pas parce qu’il n’était pas dans un état optimal mais à cause des conséquences que l’accident pouvait lui laisser. Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait coupable, Baldwin nié complètement : «Je pense que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé et je ne peux pas dire qui c’était, mais je sais que ce n’était pas moi. Honnêtement, si je me sentais responsable, j’aurais pu être tué. Et je ne dis pas cela à la légère. ».

