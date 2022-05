Moon Knight Writer taquine la suite de Mortal Kombat

Maintenant que »Chevalier de la lune » vient de terminer sa première, et peut-être la dernière saison, l’écrivain Jérémy Slaterqui travaillait sur le projet Marc Spector, consacrera tout son temps au scénario de la suite de »Combat mortel », l’adaptation cinématographique du populaire jeu vidéo de combat sorti en 2021. C’est plus tôt cette année que Slater a été choisi comme scénariste pour le projet de Warner Bros.

« C’est très amusant jusqu’à présent. Nous sommes à mi-chemin du script », a déclaré Slater à propos de « Mortal Kombat 2 ». « Je travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, les studios et les gars du jeu, et je pense … je ne peux rien dire sur l’histoire réelle, mais je pense qu’ils ont définitivement appris des leçons la dernière fois en termes de, ‘ Les voici. les choses auxquelles les fans ont répondu et c’est ce que les gens ont aimé dans le film et c’est ce qui n’a pas marché. Cela fonctionne aussi bien que nous l’espérions. »

L’écrivain en a également profité pour dire que, bien qu’il ait été très impliqué dans l’univers cinématographique Marvel avec la série « Moon Knight », ce projet va complètement s’éloigner de la dynamique des histoires Marvel. « Je ne pense pas que ça va nécessairement avoir le même ton que le MCU, mais ça va certainement avoir certaines de mes sensibilités », a déclaré Slater.

« Cela faisait partie de ma présentation. C’est » Mortal Kombat « en attente. Nous en sommes encore aux premières parties de ce processus, mais je passe un bon moment avec ce script », a-t-il poursuivi.

Cette nouvelle version de » Mortal Kombat » a eu une forte première dans les salles et a été placée comme la production la plus regardée à son arrivée sur la plateforme HBO Max. Le film a rapporté un total de 83 millions de dollars, avec le vice-président de WarnerMedia, Brad Wilsondéclarant que »Mortal Kombat » avait dépassé les attentes et qu’une suite serait faite.

« Mortal Kombat était un titre intéressant pour nous », a déclaré Wilson. « Alors que nous nous attendions à ce qu’il fasse bien, nous ne nous attendions pas à ce qu’il fasse aussi bien qu’il l’a fait. Il a été l’un de nos plus grands atouts sur la plateforme HBO Max. »

En plus de la suite, Warner Bros. travaille sur de nombreux spin-offs de « Mortal Kombat », bien que la récente fusion avec la société de production Discovery ait laissé la plupart des projets en développement en l’air, on ne sait donc pas s’ils sortira dans le futur. Vous pouvez actuellement profiter du premier film »Mortal Kombat » sur la plateforme HBO Max.