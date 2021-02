Un roman graphique sur les vitraux révèle les miracles de l’archevêque de Cantorbéry

Un vitrail médiéval montre des récits de guérison miraculeuse de la castration, de la boiterie et de l’aveuglement, dans des panneaux vifs qui ressemblent aux pages sinistres d’un roman graphique moderne. Pour la première fois depuis leur création au XIIIe siècle, ces scènes seront exposées à l’extérieur de la maison de la cathédrale de la fenêtre.

Il y a plus de 500 ans, 12 vitraux «Miracle Windows» ont été installés à la cathédrale de Canterbury au Royaume-Uni, représentant quelques-uns des centaines de prétendus miracles accomplis par Thomas Becket, l’archevêque de Canterbury du XIIe siècle. Sept fenêtres ont survécu jusqu’à présent, et leurs vitres racontent des histoires étonnantes sur les blessures, les maladies et les malformations congénitales de Becket.

Maintenant, l’un de ces trésors quitte temporairement la chapelle de la Trinité de la cathédrale pour une toute première apparition au British Museum de Londres. Dans l’exposition « Thomas Becket: Meurtre et fabrication d’un saint , « la fenêtre se tiendra aux côtés d’autres objets historiques, manuscrits et œuvres d’art représentant la vie de Becket; son ascension au pouvoir et son éloignement du roi Henri II; sa condamnation en tant que traître et son assassinat brutal; et son héritage saint.

En rapport: Les 10 miracles les plus controversés

«Dans la vitrine que nous empruntons pour l’exposition se trouvent de multiples histoires individuelles», a déclaré Naomi Speakman, conservatrice de la fin de l’Europe médiévale au British Museum. « La série entière de Miracle Windows à Canterbury a été conçue pour refléter les incroyables histoires de miracles qui ont été compilées dans les trois ans qui ont suivi la mort de Becket. »

Une histoire montre deux sœurs – les filles de Godbold de Boxley – qui étaient boiteuses depuis leur naissance, a déclaré Leonie Seliger, directrice de la conservation des vitraux à la cathédrale de Canterbury. Les sœurs ont prié sur la tombe de Becket et, selon l’histoire, une seule d’entre elles a été guérie. Cependant, le panneau suivant de la séquence montre la deuxième soeur pleurant sur l’iniquité de son destin, sur quoi Becket la guérit également, a déclaré Seliger à 45Secondes.fr.

Une autre histoire montre Hugh de Jervaulx, qui a eu un saignement de nez massif après avoir reçu «l’eau bénite de Thomas Becket» – de l’eau mélangée à des gouttes de sang de Becket. Dans la médecine médiévale, on pensait que la saignée guérissait certaines maladies, et Hugh de Jervaulx s’est apparemment complètement rétabli après son saignement de nez, a déclaré Seliger.

Mais l’histoire miracle la plus dramatique de la fenêtre est celle d’Eilward of Westoning, qui a été injustement aveuglée et castrée pour vol. Dans un panneau avec son macabre Châtiment , les hommes le maintiennent et lui coupent les testicules. Mais après que Becket ait rendu visite à Eilward dans une vision, les yeux et les organes génitaux manquants d’Eilward repoussent. Eilward fait un pèlerinage à Canterbury pour rendre grâce au saint, et en chemin, il raconte son incroyable histoire à tous ceux qu’il rencontre, devenant « très célèbre », a déclaré Seliger. « Il a permis aux gens de vérifier que tout avait bien repoussé », a-t-elle ajouté.

Deux moines ont été nommés à Cantorbéry pour compiler et vérifier ces miracles; ils ont transcrit les détails tels que rapportés par les visiteurs qui ont dit qu’ils avaient été guéris par la présence miraculeuse de Becket.

« C’étaient des gens ordinaires », a déclaré Speakman. «Ils sont nommés. Ce sont de vraies personnes qui ont existé.

En rapport: 12 tendances médiévales bizarres

Cette séquence montre Saint Thomas en train de guérir Gobold des deux filles de Boxley, toutes deux boiteuses depuis leur naissance. (Crédit d’image: The Chapter, Canterbury Cathedral)

Meurtre et miracles

Becket est né à Londres vers 1120. À l’âge adulte, il gravit rapidement les échelons de la cour d’Henri II, devenant chancelier d’Angleterre en 1155 et archevêque de Cantorbéry en 1162. Mais des tensions ont éclaté entre Becket et le roi, conduisant d’abord à l’exil de Becket en France, puis à son assassinat dans la cathédrale de Canterbury en 1170 par quatre des chevaliers de Henry, selon le British Museum .

Des spectateurs de l’église ont recueilli le sang versé de Becket et, peu de temps après sa mort, des rumeurs ont commencé à circuler sur des personnes affligées qui ont été miraculeusement guéries par contact avec le sang de Becket ou après l’avoir vu dans un rêve, a déclaré Speakman. Becket a été enterré dans la cathédrale, où des pèlerins de toute l’Europe ont visité sa tombe. Il fut canonisé par le pape Alexandre III en 1173, apportant à la cathédrale des milliers de visiteurs avides de miracles, tels que les personnages décrits par Geoffrey Chaucer dans «The Canterbury Tales». Environ 700 miracles ont été enregistrés en tout, a déclaré Speakman à 45Secondes.fr.

Selon les archives des moines, « Becket fait des choses incroyables pour eux: guérir la vue, guérir la lèpre, aider ceux qui ne peuvent pas marcher, marcher à nouveau », a-t-elle dit.

Les célèbres «fenêtres miraculeuses» de la chapelle de la Trinité ont été achevées en 1220, et la tombe de Becket a été visitée par des milliers de pèlerins. (Crédit d’image: The Chapter, Canterbury Cathedral)

Quatre ans seulement après la mort de Becket, un incendie ravagea la partie orientale de la cathédrale et 12 magnifiques vitraux représentant les œuvres miraculeuses du saint furent commandés pour la reconstruction de la chapelle et du sanctuaire. La construction des soi-disant fenêtres Miracle a commencé dans les années 1180 et s’est terminée en 1220, chaque fenêtre mesurant près de 6 mètres de haut et plus de 7 pieds (2 m) de large. Retirer l’un d’entre eux du cadre de la cathédrale était une entreprise de trois semaines nécessitant une équipe de restaurateurs, a déclaré Seliger.

« J’espère que les gens verront cette fenêtre affichée en quatre sections au niveau des yeux, puis voudront venir à la cathédrale de Canterbury pour voir le reste, qui sont tout simplement glorieux », a déclaré Seliger. Mais ces fenêtres vieilles de plusieurs siècles ne sont pas seulement spectaculaires à regarder; ils conservent également un enregistrement visuel rare de l’importance de Becket pour les gens médiévaux ordinaires, a ajouté Speakman.

« Pendant des centaines d’années, des pèlerins de tous horizons seraient venus à Canterbury et auraient regardé ce verre et compris les histoires », a déclaré Speakman. « J’espère que cela donnera aux visiteurs une nouvelle appréciation de ce que Becket représentait pour toutes ces personnes différentes pendant si longtemps. »

« Thomas Becket: Meurtre et fabrication d’un saint « sera exposée au British Museum du 22 avril au 22 août 2021.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.